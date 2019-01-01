Премьера: Артем Пивоваров выпустил клип «Карма»

Артем Пивоваров презентует новый сингл и вижуал на него «Карма».

Сингл «Карма» стал вторым в музыкальной трилогии Артема Пивоварова. Трилогия синглов расширяет границы познания и заставляет задуматься о собственном становлении близкому поколению миллениалов, отвечающих на вопросы «Кто я?» и «Каково мое предназначение в жизни»?

«Мимо меня», вышедший в октябре, стал первым из трёх ключевых синглов новой истории. В ней Артем призывал быть сильными, идти своим путём, достигать поставленных целей, не обращая внимания на трудности и препятствия. «Карма» же повествует о познании себя, нахождении собственного источника вдохновения в том, чем ты занимаешься, и что несёшь.



Режиссером вижуала, съемки которого проходили в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, выступил Тарас Голубков. «Карма» – это уже седьмая совместная работа Голубкова и Пивоварова.



Новая история от Артема Пивоварова объединяется собственной концепцией, понять которую достоверно можно будет только после выхода заключающей песни трилогии «Будда», премьера которой состоится уже в новом году.

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