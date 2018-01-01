Назван лучший альбом 2018 года

Издание Billboard подвело музыкальные итоги 2018 года.

Лучшим альбомом 2018 года стала пластинка Reputation американской кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный авторитетным изданием Billboard.

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Альбом вышел еще в конце 2017 года и моментально занял первую строчку в чарте Billboard и не покидал ее на протяжении четырех недель. За весь 2018 год Reputation так и не покинул топ-200.

Также в десятку вошли такие альбомы:

Drake – Scorpion

Post Malone – beerbongs & bentleys

Саундтреки к фильму “Величайший шоумен“

Ed Sheeran – ÷ (Divide)

Cardi B – Invasion Of Privacy

Travis Scott – ASTROWORLD

Post Malone – Stoney

XXXTENTACION – ?

Migos – Culture II

Напомним, ранее были названы лучшие песни 2018 года по версии The Guardian.