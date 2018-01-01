Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Назван лучший альбом 2018 года

Комментариев: 0
Издание Billboard подвело музыкальные итоги 2018 года.
Назван лучший альбом 2018 года
Назван лучший альбом 2018 года
Depositphotos

Лучшим альбомом 2018 года стала пластинка Reputation американской кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный авторитетным изданием Billboard.

Читай также: Тейлор Свифт оконфузилась во время выступления: видео

Альбом вышел еще в конце 2017 года и моментально занял первую строчку в чарте Billboard и не покидал ее на протяжении четырех недель. За весь 2018 год Reputation так и не покинул топ-200.

Также в десятку вошли такие альбомы:

  • Drake – Scorpion 
  • Post Malone – beerbongs & bentleys
  • Саундтреки к фильму “Величайший шоумен“
  • Ed Sheeran – ÷ (Divide)
  • Cardi B – Invasion Of Privacy
  • Travis Scott – ASTROWORLD
  • Post Malone – Stoney
  • XXXTENTACION – ?
  • Migos – Culture II

Напомним, ранее были названы лучшие песни 2018 года по версии The Guardian.

Поделись:
Теги: Billboard, Тейлор Свифт, лучший альбом, итоги 2018 года, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь