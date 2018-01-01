Назван лучший альбом 2018 года
Издание Billboard подвело музыкальные итоги 2018 года.
Лучшим альбомом 2018 года стала пластинка Reputation американской кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт.
Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный авторитетным изданием Billboard.
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Альбом вышел еще в конце 2017 года и моментально занял первую строчку в чарте Billboard и не покидал ее на протяжении четырех недель. За весь 2018 год Reputation так и не покинул топ-200.
Также в десятку вошли такие альбомы:
- Drake – Scorpion
- Post Malone – beerbongs & bentleys
- Саундтреки к фильму “Величайший шоумен“
- Ed Sheeran – ÷ (Divide)
- Cardi B – Invasion Of Privacy
- Travis Scott – ASTROWORLD
- Post Malone – Stoney
- XXXTENTACION – ?
- Migos – Culture II
Напомним, ранее были названы лучшие песни 2018 года по версии The Guardian.
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