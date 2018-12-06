"Зважені та щасливі": на шоу состоится самый экстремальный конкурс

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится самый экстремальный конкурсов сезона в шоу "Зважені та щасливі".

На этой неделе тренеров подключат к событиям в лагере похудения, чтобы борьба за место в полуфинале стала еще ожесточённой. Так что в начале недели Слава Узелков, Марина Боржемская-Узелкова и Василий Вирастюк должны сделать ставки на результат своих семей на будущем взвешивании. Самая высокая ставка, которая сыграет в конце недели, даст возможность получить белые футболки, которые смогут спасти от вылета из проекта.

Но на этом риск не закончится для наставников. Впервые они вместе со своими командами поедут на испытание! На них ждет самое экстремальное соревнование сезона. Ведь придется преодолеть путь длиной в 50 метров на высоте 18 метров. Проходить будет каждая пара в связке со своим тренером. Кому удастся пройти с одного берега на другой над пропастью и не сорваться? И какая семья откажется от конкурса?

Тренер Марина Боржемская-Узелкова комментирует конкурс так:

Раньше я не боялась высоты, но с возрастом начала опасаться травматизации. Когда мы проходили испытание, я ощутила адреналин и мозг отключился. Участники меня очень поддерживали. К тому же, я не могла спасовать, мне нужно было на своем примере показать, что это возможно, что мы преодолеем это расстояние вместе. Это была и моя, и их борьба со страхом и высотой. Не было ни капли сомнения, чтобы участвовать со своими подопечными, как бы страшно ни было. Мы же не просто тренеры, которые приехали, потренировали и уехали. Они берут с нас пример, мы им помогаем не только для записи.

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И самое важное событие недели и сезона – последняя битва лузеров за место на проекте. Кто же присоединится к желтым и розовым на битве за место в полуфинале?

Кому все-таки придется укротить экстремальную скорость и изменить геолокацию грузовика, чтобы вернутся в лагерь похудения, смотрите уже сегодня, 6 декабря, в 20:00 на телеканале СТБ в самом весомо шоу страны “Зважені та щасливі“.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу “МастерШеф-8“ в эфире от 5 декабря.