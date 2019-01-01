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Артем Пивоваров впервые снялся в сериале

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Украинский певец Артем Пивоваров дебютировал в юмористическом сериале "Медфак": узнайте подробности.
Артем Пивоваров впервые снялся в сериале
Артем Пивоваров впервые снялся в сериале
пресс-служба Нового канала

Популярный украинский певец Артем Пивоваров сыграл самого себя в юмористическом сериале "Медфак". 

К медицинской тематике артисту не привыкать. Оказывается, он не только учился в медколледже, но даже успел поработать в реанимации:

После учебы я работал в отделении анестезиологии в Харькове. Не могу сказать, что мне нравилось, но я принимал это. И, может, задержись я еще года на три, сейчас был бы врачом. Спустя полтора года моей работы в медсфере отправился в тур с музыкальной группой. После этого медицину оставил окончательно.

Артем Пивоваров снялся в сериале
Артем Пивоваров снялся в сериале "Медфак"
пресс-служба Нового канала

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Сниматься в сериале Артему пришлось впервые. Роль певцу досталась небольшая, а реплика уместилась в одну строчку. Но актерские планы у артиста большие:

Я бы хотел сыграть в полнометражном фильме. Обожаю триллеры, исполнил бы роль какого-то злодея. Сам по себе я не злой, думаю, именно поэтому меня манят такие персонажи. Было бы сложно, но интересно!

Артем Пивоваров снялся в сериале
Артем Пивоваров снялся в сериале "Медфак"
пресс-служба Нового канала

"Медфак" – новый юмористический сериал производства "Дизель Студио" по заказу Нового канала. Зрителей ждут увлекательный сюжет, романтичные линии, дружба, предательство и даже интимные сцены. Премьера сериала состоится осенью 2019 года.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко родила первенца. Подробности читайте здесь.

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Теги: Артем Пивоваров, Медфак, Новый канал, фото, шоу-биз, новости
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