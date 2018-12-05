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Стало известно, сколько София Ротару заработает в новогоднюю ночь (и эта сумма вас удивит)

Комментариев: 2
Народная артистка Украины София Ротару еще больше подняла свой гонорар за выступление на новогоднем корпоративе.
Стало известно, сколько София Ротару заработает в новогоднюю ночь
Стало известно, сколько София Ротару заработает в новогоднюю ночь
instagram.com/sofiarotaru.official

На днях украинская артистка София Ротару сделала заявление о том, что отказывается выступать в России, пока политические отношения между ею и Украиной не изменятся в лучшую сторону. Это прозвучало очень странно, так как с 2014 года, когда РФ начала военную агрессию в отношении Украины, София Ротару не пропускала ни одно выступление в Кремле.

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Не успели поклонники обсудить эту новость, как певица подкинула еще одну тему для разговоров. Директор артистки Сергей Лавров озвучил изданию StarHit сумму гонорара, который Ротару получит за выступление на новогоднем корпоративе:

Она из людей старой закалки. Сыну как-то сказала: “Буду петь, пока держусь на ногах!“ В России у нее всего одно выступление, а большая часть мероприятий — в Казахстане, где она проведет и главную ночь. Стоит артистка 100 тысяч евро в обычные декабрьские даты, Новый год с ее песнями обойдется очень дорого — гонорар в два раза выше.

Отметим, что 200 тысяч евро по нынешнему курсу - это около 6,3 миллиона гривен. Впечатляющая сумма, не так ли?

Напомним, ранее украинская ведущая Маша Ефросинина озвучила сумму, которую ей предлагали за секс. 

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Теги: София Ротару, новости, шоу-биз, новый год 2019
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Комментариев (2)
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Swenson    05.12.2018, 13:44
Оценка:  +3
Swenson
Кто на что учился...
гость  (аноним)  05.12.2018, 13:36
Оценка:  +3
гость
ну так в чем проблема?! научить петь, стань звездой и тебя тоже станут приглашать на вечеринки и ххх ххх гонорарами.
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