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Украинка победила в интернет-версии "Евровидения"

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Представительница Украины заняла первое место на европейском музыкальном конкурсе: все подробности.
Украинка победила в интернет-версии "Евровидения"
Украинка победила в интернет-версии "Евровидения"
пресс-служба

Молодая украинская певица Riya с композицией “Полюси“ победила в интернет-версии “Евровидения“ North Vision Contest.

Соревнования проводились в YouTube. Среди 26 финалистов в NVC именно клип от Украины “Полюси“ полюбило большинство зрителей и жюри из 50 стран. По итогам голосования, Riya стала фавориткой и по оценкам жюри (206 баллов) и в зрительском голосовании (186 баллов).

 

Украинка победила в интернет-версии
Украинка победила в интернет-версии "Евровидения"
пресс-служба

 

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В общем, самые высокие баллы украинцы отдали Ирландия, Финляндия, Казахстан, Мальта, Румыния, Россия, Норвегия, Польша, Венгрия, Испания, Нидерланды, Словакия, Черногория и др.

Riya комментирует свое достижение так:

Мне до сих пор не верится. Это хоть и не телевизионная версия “Евровидения“, а интернет, тем не менее, все по-настоящему: балы, голосования, таблицы. Эта победа для меня значит, что украиноязычная песня реально может быть понята и любима в мире. Поскольку это альтернативные соревнования именно в интернете, здесь нет места политическим решением, здесь царит исключительно музыка и предпочтения людей. Сейчас мои странички в соцсетях завалены сообщениями от зарубежных зрителей, которые приветствуют меня с победой.

Как проходил финал конкурса, смотрите здесь:

Напомним, ранее было названо имя ведущего премии "Оскар-2019".

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Теги: RIYA, Евровидение, North Vision Contest, новости, видео, шоу-биз
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