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Умер известный американский актер

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В США скончался популярный актер, звезда Бродвея: все подробности.
Филип Боско умер
Филип Боско умер
Getty Images

В США на 89-м году жизни умер актер Филип Боско.

Об этом передает The Hollywood Reporter со ссылкой на внука артиста. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные слабоумием.

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Боско участвовал в примерно 50 постановках на Бродвее. В 1989 году ему вручили премию “Тони“ за роль в спектакле “Одолжите тенора!“. Кроме того, в 1996 году актер получил премию Национального совета кинокритиков США за фильм “Клуб первых жен“.

Филип Боско снимался в фильмах “Двое: Я и моя тень“, “Свадьба лучшего друга“ и “Кейт и Лео“.

Напомним, популярную певицу Селин Дион обвинили в сатанизме. Что произошло, читайте здесь.

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Теги: Филип Боско, новости, умер, шоу-биз
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