Скоро свадьба? Кайли Дженнер намекнула на свою помолвку
Звезда Instagram Кайли Дженнер, вероятно, скоро сыграет свадьбу.
На свою помолвку с рэпером Трэвисом Скоттом девушка намекнула, опубликовав в Instastories снимок с возлюбленным, к которому прикрепила эмодзи с обручальным кольцом.
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Западные СМИ также пишут о том, что несколько недель назад видели, как Кайли выбирала себе обручальное кольцо в одном из бутиков Polacheck's Jewelers.
Кроме того, существует версия, что парочка уже тайно сыграла свадьбу.
Кайли Дженнер начала встречаться с Трэвисом Скоттом в апреле 2017 года. В феврале 2018 года девушка родила от него дочь Сторми Уэбстер.
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