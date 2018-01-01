Скоро свадьба? Кайли Дженнер намекнула на свою помолвку

Американская светская львица Кайли Дженнер дала новый повод для сплетен о себе.

Звезда Instagram Кайли Дженнер, вероятно, скоро сыграет свадьбу.

На свою помолвку с рэпером Трэвисом Скоттом девушка намекнула, опубликовав в Instastories снимок с возлюбленным, к которому прикрепила эмодзи с обручальным кольцом.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт instagram.com/kyliejenner

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Западные СМИ также пишут о том, что несколько недель назад видели, как Кайли выбирала себе обручальное кольцо в одном из бутиков Polacheck's Jewelers.

Кроме того, существует версия, что парочка уже тайно сыграла свадьбу.

Кайли Дженнер начала встречаться с Трэвисом Скоттом в апреле 2017 года. В феврале 2018 года девушка родила от него дочь Сторми Уэбстер.

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