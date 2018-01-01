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Названы лучшие песни 2018 года

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Редакторы музыкального отдела издания The Guardian составили список из 100 лучших песен 2018 года.
Названы лучшие песни 2018 года
Названы лучшие песни 2018 года
Depositphotos

Лучшей песней 2018 года стал трек Дональда Гловера (сценическое имя Childish Gambino) под названием This is America.

Об этом свидетельствует рейтинг лучших песен 2018 года, составленный редакторами музыкального отдела издания The Guardian.

Они сказали о песне так:

Клип стал настоящей сенсацией благодаря своей визуальной составляющей, но даже в отрыве от видео, песня наполнена множеством смыслов.

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На втором месте расположилась Жанель Монэ с песней Make Me Feel, а замыкает тройку лидеров Ариана Гранде с композицией No Tears Left to Cry. 

Послушать топ-100 песен 2018 года можно здесь:

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль отреагировала на шутку Потапа о ее пении.

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Теги: лучшие песни 2018, The Guardian, новости, шоу-биз
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