Сергій Міхалок презентував новий кліп на пісню "Ронін" з альбому DREZDEN

Режисером кліпу став відомий український фотограф Сергій Сараханов. Це не перша його режисерська робота. Раніше він створював проекти для різних брендів і відео для різних артистів, серед яких - кліп Джамали “Я люблю тебе“. Оператор кліпу - Степан Клім, сценарист - Максим Прозоровський, гафер - Нікола Булавський.

Сергій Сараханов - про ідею та зйомки кліпу:

Ідея кліпу народилася після спілкування з Сергієм Міхалком. Ми досить багато з ним розмовляли про значення слова ронін. Ясна річ, що знімати історію про середньовічну Японію було б досить складно. Тому було прийнято рішення рухатися по шляху метафори. Оскільки і Сергій, і я любимо книги Ніла Геймана, Ніла Стівенсона, Філіпа Киндред Діка і інших фантастів, що описують епоху кіберпанку, було бажання створити ретро-футуристичний сюжет. І при цьому - зв'язати це з сучасним світом. Пазл склався, коли прийшла ідея з віртуальною реальністю.