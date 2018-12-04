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Сергій Міхалок презентував новий кліп на пісню "Ронін" з альбому DREZDEN

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Сергій Міхалок презентовав другий кліп з альбому свого проекту DREZDEN на пісню "Ронін".
Сергій Міхалок презентував новий кліп на пісню "Ронін" з альбому DREZDEN
Сергій Міхалок презентував новий кліп на пісню "Ронін" з альбому DREZDEN
Ксюша Твердохліб

Режисером кліпу став відомий український фотограф Сергій Сараханов. Це не перша його режисерська робота. Раніше він створював проекти для різних брендів і відео для різних артистів, серед яких - кліп Джамали “Я люблю тебе“. Оператор кліпу - Степан Клім, сценарист - Максим Прозоровський, гафер - Нікола Булавський.

Сергій Сараханов - про ідею та зйомки кліпу:

Ідея кліпу народилася після спілкування з Сергієм Міхалком. Ми досить багато з ним розмовляли про значення слова ронін. Ясна річ, що знімати історію про середньовічну Японію було б досить складно. Тому було прийнято рішення рухатися по шляху метафори. Оскільки і Сергій, і я любимо книги Ніла Геймана, Ніла Стівенсона, Філіпа Киндред Діка і інших фантастів, що описують епоху кіберпанку, було бажання створити ретро-футуристичний сюжет. І при цьому - зв'язати це з сучасним світом. Пазл склався, коли прийшла ідея з віртуальною реальністю.

Цікаві факти про зйомки:

  • Зйомки проходили в Актовському каньйонi (Миколаївська область) або, як його називають місцеві - Каньйон диявола. Красива скеляста місцевість посеред рівнини, поруч - вапняково-крейдяний кар'єр, де була знята частина кадрів, білі марсіанські пейзажі.
  • Йшов дощ, так що доводилося кутати камери в поліетилен і продовжувати працювати.
  • Сергію Міхалку довелося багато пережити під час зйомок, навіть сцену з купанням у холодній воді, яку знімали в жовтні. Але він гідно витримав усі випробування.
  • Зйомки зайняли 3 знімальних дні.
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Теги: Сергей Михалок, DREZDEN, новости, видео, шоу-биз
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pусский  (аноним)  04.12.2018, 13:28
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