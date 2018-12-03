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Ирина Билык впервые вышла на красную дорожку с мужем и сыном: фото

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На церемонии М1 Music Awards Ирина Билык впервые вышла на красную дорожку с мужем Асланом Ахмадовым и сыном Табризом: смотреть фото.
Ирина Билык впервые вышла на красную дорожку с мужем и сыном: фото
Ирина Билык впервые вышла на красную дорожку с мужем и сыном: фото
instagram.com/bilyk_iryna

В субботу, 1 декабря, в Киеве состоялась церемония награждения М1 Music Awards 2018, на которую Ирина Билык впервые пришла с мужем Асланом Ахмадовым и сыном Табризом.

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Младший сын певицы, который до этого ни разу не появлявшийся на публике, дебютировал на столь важном мероприятии. Муж певицы Аслан специально прилетел на день рождения малыша, прошедший незадолго до премии, и остался для того, чтобы вместе посетить мероприятие. 

Ирина Билык говорит:

Впервые мы  всей семьей были на красной дорожке, и я очень  рада, что мы нашли для этого время, ведь очень часто то я на гастролях, то Аслана нет в стране.

Как Ирина Билык с мужем и сыном выглядели на красной дорожке, смотрите здесь:

Напомним, ранее мы публиковали полный список лауреатов M1 Music Awards в 2018 году.

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Теги: Ирина Билык, M1 Music Awards, Аслан Ахмадов, фото, новости, шоу-биз
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Crunk41    03.12.2018, 17:45
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