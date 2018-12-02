TAYANNA отыграла фантастический концерт во Львове: фотоотчет

Последний день осени TAYANNA провела во Львове, где дала сольный концерт: смотрите, как это было.

Накануне выступления во Львове TAYANNA приехала в один из старейших ВУЗов Украины - Львовский национальный университет им. И.Франко по приглашению студентов и педагогов.

Встреча прошла в дружеской атмосфере, где артистка поделилась историями из своей студенческой и творческой жизни, рассказала студентам и о работе с режиссёром и продюсером Аланом Бадоевым, и о воспитании сына, важности образования, силе воли и работе над собой и , конечно же, ответила на интересующих многих вопрос касательно “Евровидения“: пойдет ли в третий раз и какой вклад в историю этого международного музыкального конкурса она хотела бы внести:

Чомусь наші артисти бояться йти на конкурс з україномовною піснею. Чому інші країни співають на своїй рідній мові і не думають, що їх там хтось може не так зрозуміти або якось не так оцінять? Мабуть, найголовнішим внеском це було б вперше представити Україну на “Євробаченні“ з піснею на українській мові. В минулому році в нас з командою була така позиція і у цей раз ми також будемо притримуватись цієї мети, якщо все ж таки вирiшу взяти участь у нацвiдборi.

Читай также: TAYANNA сделала интересное признание об общении с поклонниками

Уже вечером певицу ожидал приятный сюрприз: в стенах одного из львовских клубов собралось свыше тысячи поклонников исполнительницы. С первых секунд магия голоса TAYANNA окутала весь зал, зрители стояли словно завороженные. Атмосферу дополняло красочное световое шоу.

Львовяне продемонстрировали отличное знание песен, наизусть подпевая строки любимых треков: проникновенной “Кричу“, зажигательной “Леля“, поистине народных “Фантастична жінка“, “Шкода“, “Сила“, а также cover на композицию Скрябина “Дельфіни“.

Концерт длился два часа. Зрители долго не хотели отпускать TAYANNA и даже после того, как певица покинула сцену, еще долго продолжали аплодировать.

Среди гостей были замечены сопродюсер певицы Михаил Ясинский, музыкальный редактор радиостанции “Львівська хвиля“ Андрей Великий, известный украинский блогер Леонид Мартынчик.

Певица уже анонсировала сольный концерт в Киеве, который запланирован на 9 марта 2019 года. Старт продажи билетов начнется 8 декабря.

Напомним, ранее мы показывали, как MONATIK выступил на M1 Music Awards 2018. Почему его выступление стало самым обсуждаемым, смотрите здесь.