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Актрису Марину Поплавскую посмертно наградили орденом "За заслуги"

Комментариев: 2
Актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября.
Актрису Марину Поплавскую посмертно наградили орденом "За заслуги"
Актрису Марину Поплавскую посмертно наградили орденом "За заслуги"
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По случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины, президент Петр Порошенко наградил 26 украинцев. Среди них оказалась погибшая актриса Марина Поплавская

Об этом сообщается на сайте президента Украины. 

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд постановляю: Наградить орденом «За заслуги» ІІІ степени Поплавскую Марианну Францевну (посмертно) – актрису, г. Житомир, – говорится в сообщении. 

Кадр из "Дизель шоу"

Напомним, что утром 20 октября, около 7 часов утра на дороге Киев - Чоп произошло ДТП в результате которого погибла актриса “Дизель Шоу“ Марина Поплавская. Еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Атобус Неоплан, в котором находились актеры “Дизель шоу”, столкнулся с грузовым автомобилем.  

Ранее сообщалось, что пострадавшие в аварии актеры “Дизель шоу“ вернулись к съемкам.

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Теги: Марина Поплавская, награда, посмертно
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Комментариев (2)
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Галина    02.12.2018, 20:32
Оценка:  0
Галина
Вот блин страна...артист прекрасно играл, но вот чтоб награду получить - тут помереть надо... А просто за заслуги нельзя было , чтоб не посмертно.
Рики    02.12.2018, 19:43
Оценка:  0
Рики
Она навсегда останется в нашихъ сердцах, как Кузьма. Эти люди были истинным воплощением украинской души. Светлая Память.
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