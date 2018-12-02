Актрису Марину Поплавскую посмертно наградили орденом "За заслуги"

Актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября.

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По случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины, президент Петр Порошенко наградил 26 украинцев. Среди них оказалась погибшая актриса Марина Поплавская.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд постановляю: Наградить орденом «За заслуги» ІІІ степени Поплавскую Марианну Францевну (посмертно) – актрису, г. Житомир, – говорится в сообщении.

Кадр из "Дизель шоу"

Напомним, что утром 20 октября, около 7 часов утра на дороге Киев - Чоп произошло ДТП в результате которого погибла актриса “Дизель Шоу“ Марина Поплавская. Еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Атобус Неоплан, в котором находились актеры “Дизель шоу”, столкнулся с грузовым автомобилем.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в аварии актеры “Дизель шоу“ вернулись к съемкам.