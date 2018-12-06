День рождения Бритни Спирс: эволюция стиля поп-принцессы

2 декабря популярная американская певица Бритни Спирс празднует 38-й день рождения.

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В понедельник, 2 декабря, знаменитая американская певица Бритни Спирс празднует свой день рождения. Главному секс-символу начала “нулевых“ исполняется 38 лет.

Ivona предлагает вспомнить, как менялся образ поп-принцессы, пережившей нервный срыв, несколько разводов и рождение детей.

Напомним, ранее Бритни Спирс показала, как делает гимнастику вместе с любимым.

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