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День рождения Бритни Спирс: эволюция стиля поп-принцессы

Комментариев: 2
2 декабря популярная американская певица Бритни Спирс празднует 38-й день рождения.
День рождения Бритни Спирс: эволюция стиля поп-принцессы
День рождения Бритни Спирс: эволюция стиля поп-принцессы
gettyImages.com

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В понедельник, 2 декабря, знаменитая американская певица Бритни Спирс празднует свой день рождения. Главному секс-символу начала “нулевых“ исполняется 38 лет. 

Ivona предлагает вспомнить, как менялся образ поп-принцессы, пережившей нервный срыв, несколько разводов и рождение детей

Напомним, ранее Бритни Спирс показала, как делает гимнастику вместе с любимым.

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Теги: Бритни Спирс
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.12.2018, 14:07
Оценка:  +1
гость
как при таких деньгах, косметологах можно в 37 выглядеть на 45? загадка для меня
nataka    12.12.2018, 20:39
Оценка:  0
nataka
алкоголь, наркотики, нервные срывы - это никакие косметологи не помогут скрыть
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