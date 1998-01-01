Джулианне Мур - 58: как менялась внешность актрисы

В понедельник, 3 декабря, американской актрисе Джулианне Мур исполняется 58 лет.

3 декабря голливудская актриса Джулианна Мур отмечает свое 58-летие.

Женщине удалось построить успешную актерскую карьеру, о чем свидетельствуют полученные ею престижные награды - “Оскар“ (2015), “Эмми“ (1988, 2012), “Золотой глобус“ (2013, 2015), BAFTA (2015) и “Премии Гильдии киноактёров США“ (2013, 2015).

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Джулианну по праву называют одной из самых талантливых актрис своего поколения - она не боится браться за тяжелые роли и блестяще с ними справляется.

В честь дня рождения актрисы Ivona предлагает вспомнить, как она выглядела в молодости и как выглядит сейчас.

Напомним, ранее мы показывали эволюцию стиля поп-принцессы Бритни Спирс.