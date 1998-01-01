Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джулианне Мур - 58: как менялась внешность актрисы

Комментариев: 0
В понедельник, 3 декабря, американской актрисе Джулианне Мур исполняется 58 лет.
Джулианне Мур - 58: как менялась внешность актрисы
Джулианне Мур - 58: как менялась внешность актрисы
Getty Images

3 декабря голливудская актриса Джулианна Мур отмечает свое 58-летие.

Женщине удалось построить успешную актерскую карьеру, о чем свидетельствуют полученные ею престижные награды - “Оскар“ (2015), “Эмми“ (1988, 2012), “Золотой глобус“ (2013, 2015), BAFTA (2015) и “Премии Гильдии киноактёров США“ (2013, 2015). 

Читай также: Джулианна Мур показала взрослую дочь

Джулианну по праву называют одной из самых талантливых актрис своего поколения - она не боится браться за тяжелые роли и блестяще с ними справляется.

В честь дня рождения актрисы Ivona предлагает вспомнить, как она выглядела в молодости и как выглядит сейчас.

Напомним, ранее мы показывали эволюцию стиля поп-принцессы Бритни Спирс.

Поделись:
Теги: Джулианна Мур, новости, шоу-биз, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь