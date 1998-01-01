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День рождения Холли Мэри Комбс: как сейчас выглядит Пайпер из "Зачарованных"

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В понедельник, 3 декабря, отмечает свой 45-й день рождения американская актриса Холли Мэри Комбс.
День рождения Холли Мэри Комбс: как сейчас выглядит Пайпер из "Зачарованных"
День рождения Холли Мэри Комбс: как сейчас выглядит Пайпер из "Зачарованных"
Кадр из сериала

3 декабря исполняется 45 лет американской актрисе Холли Мэри Комбс, известной по роли Пайпер в сериале “Зачарованные“ (“Все женщины - ведьмы“).

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С самого детства Холли снималась в рекламе и играла небольшие роли в фильмах. Однако настоящая популярность пришла к актрисе лишь в 1998 году, когда она исполнила роль Пайпер в сериале о чародейках.

В честь дня рождения артистки Ivona предлагает вспомнить, как Холли Мэри Комбс выглядела во время съемок в “Зачарованных“ и как выглядит сейчас.

Напомним, актриса Приянка Чопра вышла замуж. Первые фото со свадьбы смотрите здесь.

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Теги: Зачарованные, Холли Мэри Комбс, фото, новости, шоу-биз
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