В понедельник, 3 декабря, отмечает свой 45-й день рождения американская актриса Холли Мэри Комбс.

День рождения Холли Мэри Комбс: как сейчас выглядит Пайпер из "Зачарованных" Кадр из сериала

3 декабря исполняется 45 лет американской актрисе Холли Мэри Комбс, известной по роли Пайпер в сериале “Зачарованные“ (“Все женщины - ведьмы“).

Читай также: Стали известны новые подробности ремейка “Зачарованных“

С самого детства Холли снималась в рекламе и играла небольшие роли в фильмах. Однако настоящая популярность пришла к актрисе лишь в 1998 году, когда она исполнила роль Пайпер в сериале о чародейках.

В честь дня рождения артистки Ivona предлагает вспомнить, как Холли Мэри Комбс выглядела во время съемок в “Зачарованных“ и как выглядит сейчас.

Напомним, актриса Приянка Чопра вышла замуж. Первые фото со свадьбы смотрите здесь.