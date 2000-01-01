Оззи Осборну - 70: 6 скандальных фактов о "крестном отце метала"

В юбилей великого британского музыканта Оззи Осборна предлагаем узнать, почему его называют "великим и ужасным".

В понедельник, 3 декабря, британский музыкант, фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отмечает свое 70-летие.

Певец оказал значительное влияние на хард-рок и хеви-метал, из-за чего его даже прозвали “крестным отцом метала“. Однако это - не единственное прозвище Оззи. Очень часто Осборна называют “великим и ужасным“.

В честь юбилея музыканта Ivona предлагает узнать, почему за Оззи Осборном навсегда закрепился скандальный имидж.

Тюрьма

Детство будущего рок-певца нельзя назвать легким - мальчик родился в многодетной семье и уже в 15 лет был выключен из школы и вынужден пойти на работу из-за тяжелого материального положения. Кстати, именно в школе он получил прозвище “Оззи“, настоящее имя музыканта - Джон Майкл:

В школе все звали меня Оззи. Не знаю, кто это первым придумал, а также когда и зачем. Наверное, это было уменьшительным от фамилии.

Джон Майкл "Оззи" Осборн в детстве Reddit

Попробовав себя во многих специальностях, парень решил, что честным трудом нельзя добиться финансового успеха. Поэтому Оззи начал воровать и в результате оказался в бирмингемской тюрьме. Там музыкант провел всего несколько месяцев, но успел набить тату OZZY на фалангах пальцев левой руки.

Увольнение из Black Sabbath

В 1968 году Осборн основал хеви-метал группу, которая позже получила название Black Sabbath. Участники коллектива тут же стали популярными, а их альбомы - коммерчески успешными. Все это так вскружило голову Оззи, что он начал беспрерывно пить алкоголь и употреблять наркотики. Гитарист группы Тони Айомми вспоминает:

На тот момент Оззи подошёл к концу. Все мы много принимали наркоты, кокаина, всего вообще, но Оззи ещё и пил непрерывно. Считалось, что мы репетируем. Но ничего не происходило. Типа: “Ну что, порепетируем сегодня? Давай лучше завтра“. Так ничего и не вышло: деньги растворились.

Black Sabbath в 1970 году (Оззи Осборн - крайний справа) Chris Walter

В результате в 1979 году Тони Айомми уволил Осборна из состава Black Sabbath.

Откушивание голов

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После ухода из группы Оззи не сидел без дела и собрал новый коллектив. Долгое время звукозаписывающие компании отказывались сотрудничать с музыкантом и, чтобы привлечь к себе внимание, Осборн пошел на неожиданный шаг. Он пришел в офис студии СBS с двумя голубями - одного выпустил, а другому внезапно откусил голову. Так и неизвестно, было ли это запланировано, однако сам Оззи утверждает, что был очень пьян в этот момент.

Оззи Осборн откусил голову голубю Quora

Инцидент вскоре повторился - в 1982 году Осборн откусил голову летучей мыши. Так, во время концерта музыкант бросался в зрителей сырым мясом, а публика в ответ швыряла на сцену дохлых животных. Однажды Оззи перепутал живую летучую мышь с резиновой и откусил ей голову. Позже музыкант признался, что она успела укусить его за губу. К слову, этот поступок вошел в список “Самых безбашенных легенд рок-музыки“ культового журнала Rolling Stone.

Обвинение в доведении до самоубийства

В 1986 году Осборна арестовали. Обвинение оказалось достаточно серьезным - музыканта утверждали в том, что его песня Suicide Solution довела 19-летнего подростка до самоубийства. Якобы, в треке есть шумы, которые гипнотизируют слушателя. Однако адвокаты все же доказали, что никаких шумов на записи нет, а текст - вовсе не подстрекает к суициду. В песне идет речь об излишнем увлечении алкоголем, которое сравнивают с самоубийством.

Постановочный “документальный“ сериал

В начале 2000-х на популярном музыкальном канале MTV показывали якобы документальный сериал о семье Оззи Осборна под названием The Osbournes. В нем “великого и ужасного“ показали как мужа-подкаблучника и непутевого папашу. Не нравилось поклонникам и физическое состояние музыканта, который едва передвигался по дому. К тому же, он демонстрировал явно неадекватное поведение. Позже стало известно, что причиной этому были таблетки психотропного действия, которые Оззи употреблял после выхода из запоя.

Однако все остальное было актерской игрой - в последней серии в кадр даже попали таблички с текстом. В любом случае, задумка удалась - благодаря шоу Осборн стал еще популярнее.

Работа в музее восковых фигур

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В 2010 году Оззи провел необычную рекламную кампанию в честь выхода своего десятого альбома, который получил название Screаm. Так, Осборн стал “живой скульптурой“ в музее восковых фигур мадам Тюссо: музыкант неподвижно сидел на диване, пока к нему кто-то не подходил. Что происходило дальше, смотрите здесь:

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