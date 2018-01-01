Победителя шоу "Танцуют все" не пустили в Украину: подробности

Российского актера Ильдара Тагирова не пустили в Одессу: что произошло.

Главного героя спектакля-променада DIALOGY от театральной команды U! Zahvati Ильдара Тагирова не пустили в Украину на премьеру в Одессе, когда он возвращался с конкурса, где занял призовое место.

Как стало известно команде U! Zahvati 1 декабря около 16:00, Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что “не могут подтвердить цель пребывания в Украине“.

В то же время, театральная команда U! Zahvati утверждает, что организовала заблаговременно все необходимые документы для подтверждения цели поездки актера в Одессу, а также погранслужбе мог бы помочь в проверке поиск в Google, где есть множество анонсов представления-променада DIALOGY от U! Zahvati 1 и 2 декабря в Одессе при участии Ильдара Тагирова.

Спектакль происходит в Национальной научной библиотеке и поддержан Украинской культурным фондом.

Ильдара Тагирова не пустили в Украину пресс-служба

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Пограничники не пустили танцовщика и актера, несмотря на то, что 23-летний Ильдар Тагиров активно занимается творческой публичной деятельностью преимущественно в Европе, а участие в спектакле DIALOGY от U! Zahvati было запланировано больше года назад и премьера с участием Тагирова уже состоялась именно в Украине в Киеве.

Хотя актер и гражданин России, Ильдар Тагиров также является победителем проекта “Танцуют все“ на СТБ в 2012 году, обладателем гран-при во всемирно известных соревнованиях VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) и итальянском Spoleto International Ballet Competition, обладателем золотых медалей в наиболее престижных международных конкурсах артистов балета в номинации Contemporary dance в США, Италии, Белоруссии, а также, что немаловажно - задействован в премьерных спектаклях представления-променад DIALOGY в Одессе 1 и 2 декабря.

Ильдара Тагирова не пустили в Украину пресс-служба

Александр Стужук, руководитель театральной команды U! Zahvati:

Мы живем в 2018 году и я убежден, что можно оценить, насколько мирным есть юноша, признанный таким, в том числе, и в Украине. Тем более, что мы предоставили пограничникам все возможные доказательства и бумаги. Это некомпетентный подход Погранслужбы, потому что они игнорируют доказательства причин приезда Ильдара в Одессу и тем самым создают проблемы культурному проекту. Последний месяц мы провели в репетициях и спектаклях в Киеве с Ильдаром Тагировым, и теперь, из-за нежелания бюрократической системы увидеть в лице Ильдара человека мира и культуры, - имеем такую неприятную ситуацию.

Полина Бараниченко, режиссер спектакля:

Самой большой проблемой современного мира стало тотальное равнодушие и нежелание людей выходить за рамки “правил и ограничений“. Сейчас не удобно смотреть в глаза и сложно услышать того, кто с тобой разговаривает. Об этом наш спектакль “Диалоги“ - об этом и о сегодняшней ситуации с нашим Ильдаром. Не пустить артиста говорить о важном со зрителем - это и есть равнодушие? Увидеть в нем опасность - значит смотреть на него закрытыми глазами. Наша команда U! Zahvati до сих пор не верит в то, что мы будем играть спектакль без главного героя. Больно осознавать, что диалоги сейчас большая редкость и среди людей, говорящих на одном языке.

Отметим, что актер летел рейсом из Минска, возвращаясь с конкурса артистов балета и хореографов в Москве, где занял второе призовое место.

Напомним, народная артистка Украины София Ротару отказалась выступать в России. Подробности читайте здесь.