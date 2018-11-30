"Топ-модель по-украински": кто покинул проект за шаг до финала

Второй сезон реалити "Топ-модель по-украински" движется к финалу - на проекте осталось всего четверо участников.

Во время “Последнего шанса“ номинанты недели – Яна и Егор – должны были сняться в социальном видео, посвященном насилию в семье. Для обоих ребят это оказалось непростым испытанием. Потому что оба не понаслышке знают об этой проблеме.

Ведущая проекта Алла Костромичева говорит:

Социальная реклама, в которой снимались ребята, носит название “Разорви круг насилия“. Во время испытания Яне и Егору по очереди нужно обыграть мизансцену замалчивания насилия в семьи. Съемка происходит одним кадром. Задание участников – пропустить проблему через себя, почувствовать себя в роли пострадавших. И в течение одной минуты показать переход эмоций от улыбки к слезам.

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Яне заплакать на камеру оказалось проще, чем Егору, который закрыл детские травмы на большой замок. В итоге ролик Степаненко снимали не одним дублем, как задумывалось, а двумя. А гримеры помогли Егору искусственными слезами.

Алла Костромичева добавила:

Социальная реклама – это видеоролик, направленный на обычных людей. И чтобы определить, кто из номинантов лучше справился с задачей, мы предложили проголосовать за два ролика посетителям торгового центра. Видео транслировалось на огромном экране. А наши журналисты опрашивали прохожих. И в итоге ролик Яны набрал больше голосов.

Алла Костромичева пресс-служба Нового канала

Егор Степаненко прокомментировал свое поражение так:

Я сразу понял, что это будет очень сложное задание. Поэтому признаю победу Яны. – Конечно, обидно уезжать в такой момент. Но я все равно добился неплохого результата – ворвался в пятерку! И это достойно уважения. Ну, кто мог ожидать такого от Егора Степаненко? Да никто, кроме моей мамы.

После проекта Егор не бросил моделинг – он дефилировал на показах Ukrainian Fashion Week, активно снимается в кампейнах модных брендов. И параллельно учится в университете.

По словам Костромичевой, Егор показал огромный прогресс:

Знаю, что такого роста он даже сам от себя не ожидал. Парень пришел к нам с заниженной самооценкой, и проект реально помог ему стать лучше. Сейчас он – готовая профессиональная модель. У него крутое дефиле и крутая энергетика. Я уверена, что впереди его ждет много модельной работы.

Отметим, что новый выпуск проекта “Топ-модель по-украински“ ждет вас в следующую пятницу, 7 декабря, в 19:00 на Новом канале.

Напомним, недавно стало известно, каким будет новый сезон “Топ-модели по-украински“. Подробности читайте здесь.