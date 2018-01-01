Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алена Лавренюк рассказала о своем "криминальном" детствеЭксклюзив

Комментариев: 0
Украинская актриса Алена Лавренюк, исполнительница главной роли в фильме "11 дітей з Моршина", рассказала об афере, которую провернула в детстве.
Алена Лавренюк рассказала о своем "криминальном" детстве
Алена Лавренюк рассказала о своем "криминальном" детстве
пресс-служба

В январе 2019 года во всеукраинский прокат выходит авантюрная семейная комедия “11 дітей з Моршина“, в основе сюжета которой – настоящая афера века.

Читай также: Украинка снялась в кино, вошедшем в топ-20 фильмов Канн

А тем временем актриса, исполнившая роль главной героини фильма, Алена Лавренюк рассказала захватывающую историю из своего детства:

Помню историю, когда я была маленькой и приезжала к бабушке, то вместе с друзьями мы воровали кукурузу у соседей. Эта ситуация была похожа на историю из фильма, потому что мы собирались группой, и для нас эти соседи были этакими антигероями села (смеется). Поэтому срезали их кукурузу, а потом за нами устраивали настоящую погоню – таковы были мои детские “11 дітей“.

Всеукраинская премьера фильма “11 дітей з Моршина“ состоится 3 января 2019 года. В фильме также снялись Сергей Бабкин, Александр Скичко, Гарик Корогодский, Лера Дидковская и другие.

Напомним, ранее украинская певица Michelle Andrade презентовала клип на песню Hasta la vista. Посмотреть его можно здесь.

Поделись:
Теги: Алена Лавренюк, 11 дітей з Моршина, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь