Алена Лавренюк рассказала о своем "криминальном" детстве

Украинская актриса Алена Лавренюк, исполнительница главной роли в фильме "11 дітей з Моршина", рассказала об афере, которую провернула в детстве.

В январе 2019 года во всеукраинский прокат выходит авантюрная семейная комедия “11 дітей з Моршина“, в основе сюжета которой – настоящая афера века.

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А тем временем актриса, исполнившая роль главной героини фильма, Алена Лавренюк рассказала захватывающую историю из своего детства:

Помню историю, когда я была маленькой и приезжала к бабушке, то вместе с друзьями мы воровали кукурузу у соседей. Эта ситуация была похожа на историю из фильма, потому что мы собирались группой, и для нас эти соседи были этакими антигероями села (смеется). Поэтому срезали их кукурузу, а потом за нами устраивали настоящую погоню – таковы были мои детские “11 дітей“.

Всеукраинская премьера фильма “11 дітей з Моршина“ состоится 3 января 2019 года. В фильме также снялись Сергей Бабкин, Александр Скичко, Гарик Корогодский, Лера Дидковская и другие.

Напомним, ранее украинская певица Michelle Andrade презентовала клип на песню Hasta la vista. Посмотреть его можно здесь.