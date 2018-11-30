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"Грустные женщины не нужны никому": Анна Седокова поделилась жизненными советами с поклонницами

Комментариев: 5
Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram мотивационный пост для одиноких подписчиц.
Анна Седакова поделилась советами с поклонницами
Анна Седакова поделилась советами с поклонницами
instagram.com/annasedokova/

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Украинская певица Анна Седакова, которая недавно призналась, что состоит в отношениях, опубликовала в своем Instagram мотивационный пост, в котором поделилась с подписчицами правилами жизни. Подробнее читайте далее в материале.

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Так, артистка убеждена, что мужчин категорически не привлекают грустные женщины, и что последним необходимо научиться отпускать людей из своей жизни.

И вот несколько важных штук, которые работают, девочки! 1. Грустные женщины-печальки не нужны никому! Если тебе самой с собой не хорошо, я к тебе прости , но никогда не прийду. Я хочу туда где легко и весело! Так что уж изволь привлекать меня праздником и счастьем, а не тоскою зеленою. 2. Прекрати ругать себя за все. Вот это я его так подавила, это я не смогла. Все ты смогла. Все в этой жизни ( особенно мужчины ) живут исключительно так, как хорошо им. Вот Гектор у меня ещё не может решения принимать за себя, а любой парень, после 20 лет, точно уже может! Твоему-то сколько, не пять же лет? Сам виноват. 3. Не бойтесь отпускать людей из своей жизни. Им порою нужно уйти, чтобы стать счастливыми. Без вас и это ок! Это нормально! Человеку нужно выйти пописать, например, а ты его держишь в комнате и говоришь - “ну не уходи. Ну побудь еще. Ну зачем ты уходишь“. А он злится на тебя все больше. Болит все у него (или нее) там. Сделает все свои дела и вернуться. Счастливый и освобожденный и тут твое решение, как поступать дальше. Вытирать за ним или нет. 4. Каждый день, грустно взирая в окно, ты упускаешь тысячи возможностей! Встречи с десятками мудрых красивых людей! Новые знания и эмоции. Завтра может на Землю инопланетяне прилетят, а ты ненакрашенная, без прически, в халате и еще не запилила ни одной красивой секси фоточки сегодня ))))) Вот я запилила. Все будет потрясающе! Верь мне, - написала Седакова.

К слову, ранее в блоге Анна Седакова рассказывала о своем худшем концерте.

А накануне стало известно, что украинская звезда балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Подробнее читайте здесь.

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Теги: Анна Седакова, шоу-биз, новости, отношения
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Комментариев (5)
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Василище    01.12.2018, 13:57
Оценка:  0
Василище
И где твой хоть один муж?Каждый -ребёнка сообразил и тикать?))Советчица.
pусский  (аноним)  01.12.2018, 13:50
Оценка:  0
pусский
Анька весело сосёт, а как со смехом в сраньку даёт - так обхохочешься! Анька и пердит, и кряхтит, письку дрочит, но подмахивает, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  01.12.2018, 13:47
Оценка:  +1
гость
Аньку в сраньку!
гость  (аноним)  01.12.2018, 12:59
Оценка:  -1
гость
Они нужны себе. Если - ч ку грустно - надо грустить. Угождашки - жизнь то одна )
atos    01.12.2018, 12:32
Оценка:  +2
atos
Та да, всем нужны только веселушки)))
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