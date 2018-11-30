Проститутки и насилие над сыном: Джеки Чан опубликовал скандальные мемуары

Всемирно известный актер Джеки Чан выпустил мемуары, которые выставили его далеко не в лучшем свете: подробности.

На днях весь мир всколыхнула новость о том, что 19-летняя внебрачная дочь всемирно известного актера Джеки Чана женилась на девушке. Не успели поклонники артиста отойти от этого известия, как он подкинул новую тему для обсуждений.

64-летний актер выпустил откровенные мемуары под названием “Never Grow Up“ (“Никогда не взрослеть“), в котором признался, что зачастую вел себя как “настоящий подлец“. Фрагменты из книги опубликовало издание Daily Mail.

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После того, как Джеки Чан стал известным, ему “сорвало крышу“ - актер дорвался до больших денег и начал тратить их на проституток, азартные игры и дорогие ненужные вещи:

Я начал постоянно носить с собой крупные суммы наличными. После того, как ты пожил в бедности, деньги дают тебе ощущение уверенности. Мне нравилось, чтобы вокруг меня было много людей, каждый раз ел с большой компанией. Лет десять назад я за один год потратил два миллиона долларов на оплату еды других людей. Я делал экстравагантные подарки: часы, машины, кожаные куртки ручной работы, коробки дорогого вина.

При этом хорошие поступки актер делал лишь для чужих людей, а не для родных:

Я делал добро для многих людей, а не для моей собственной семьи.

Более того, Джеки Чан зачастую издевался над родными - изменял своей жене и даже применял насилие к собственному сыну Джейси. Однажды актер схватил малыша и швырнул его через всю комнату:

Я не был хорошим отцом или хорошим мужем, но выполнял свой долг по отношению к моему сыну и его матери. Я был эгоистом и не умел сочувствовать другим. Я легко поддавался влиянию. Но Джоан позволила мне быть свободным. Я уважаю ее и благодарен ей за то, что она пожертвовала столь многим ради меня.

Кроме того, актер часто злоупотреблял алкоголем и рисковал не только собственной, но и чужими жизнями, садясь за руль пьяным. Однажды он разбил утром автомобиль Porsche, а вечером того же дня — Mercedes Benz.

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