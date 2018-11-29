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"Зважені та щасливі": кто получил черные футболки в 14 выпуске

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29 ноября на телеканале СТБ состоялся четырнадцатый выпуск самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі».
Зважені та щасливі 2018: итоги эфира от 29.11.2018, черные футболки, фото
Зважені та щасливі 2018: итоги эфира от 29.11.2018, черные футболки, фото
пресс-служба канала СТБ

Эта неделя для участников была очень романтичной и необычной. После месяцев похудения, проект устроил детям сюрприз – отправил на свидания.

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Оценивали их поведение эксперты по отношениям, психологии и этикету. Самый высокий бал поставили Ольге из розовой команды, что принесло их паре с папой дополнительные -2 кг на весах.

На взвешивании первым стал на весы тренер проекта Василий Вирастюк, который за неделю впервые не скинул вес, а набрал +1 кг. Он считает, что к этому привела сложная неделя, большое количество работы и командировок. 

 

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк
пресс-служба канала СТБ

 

Ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина прокомментировала этот результат так:

Фото своего рациона, которые мне отправляет наш тренер, я считаю слишком большими даже для такого большого мужчины как Вася. Я буду корректировать его питание за счет уменьшения каллоража. Нужно, чтобы желудок Васи привыкал к меньшему количеству еды.

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Несмотря на хороший результат желтой команды, девушки надели черные футболки. Людмила сбросила 3 кг, а Наталья – 2. Однако в процентном соотношении этого было недостаточно, чтобы не попасть под желтую линию.

 

Команда Желтых
Команда Желтых
пресс-служба канала СТБ

 

Напомним также, что Принц Гарри и Меган Маркл определились с крестными для своего ребенка.

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Теги: Зважені та щасливі, зважені та щасливі 2018, новый выпуск, новый эфир, итоги, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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