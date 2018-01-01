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"По венам алкоголь": слушайте новую песню Маркуса Ривы

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Латвийский певец Маркус Рива презентовал новый хит: слушайте песню "По венам алкоголь" прямо сейчас.
"По венам алкоголь": слушайте новую песню Маркуса Ривы
"По венам алкоголь": слушайте новую песню Маркуса Ривы
пресс-служба

На фоне многообразия новых музыкальных стилей, которыми сегодня богат украинский шоу-бизнес, тяжело удивить POP/DANCE музыкой. У латвийского артиста Маркуса Ривы это получается.

После успеха нашумевшего хита “СВАДХИСТХАНА“, который высоко оценили крупнейшие радиостанции и музыкальные каналы Украины, Маркус Рива продолжил работу с украинским музыкальным продюсером Романом Непомящим.

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Трек “По венам алкоголь“ сочетает “классику Ривы“ - артист снова поет оду девушкам, повторяя темы хитов 2015 года “Красива сильно“ и “Ты влюблена“, и современное новое звучание.

Эта песня про женщину, которая может все! И без которой, влюбленному в неё мужчине, невозможно ничего! Таких женщин довольно много и каждая из них вдохновляет! Лично меня вдохновляют женщины шоу-бизнеса, с которыми я работаю. Это и мои наставницы с шоу “Хочу к Меладзе“ - Анна Седокова и Полина Гагарина, и красавица Вера Брежнева, и Светлана Лобода, которая помогла мне как саунд продюсер, и другие талантливые женщины.

Клип на песню запланирован на начало 2019 года, подробности артист держит в секрете.

Напомним, певица MOROZOVA попала в тюрьму ради съемок клипа. Подробности читайте здесь.

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Теги: Маркус Рива, видео, новости, шоу-биз, премьера
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