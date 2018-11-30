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Певица MOROZOVA попала в тюрьму ради съемок клипа

Комментариев: 4
Певица MOROZOVА на день добровольно лишилась свободы: узнайте, чем все закончилось.
Певица MOROZOVA попала в тюрьму ради съемок клипа
Певица MOROZOVA попала в тюрьму ради съемок клипа
пресс-служба

Украинская певица MOROZOVА сняла новый клип на песню “Сильная”. Режиссёром видео стала Елена Винярская, она же продумывала и стиль артистки в кадре. Это первая совместная работа MOROZOVA и популярного клипмейкера.

Елена Винярская говорит:

Мне хотелось показать MOROZOVA в двух противоположных образах: слабой и сильной женщины. Этот контраст и притягивает магнитом: вот она — томная, сексуальная, искушающая; мгновение — и она бесстрашно борется с мужчинами! MOROZOVA — настоящий универсальный солдат!

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“Фишкой” клипа стали каскадёрские трюки, которые MOROZOVA исполнила без дублёров, и тюремная камера, где певица дерётся с одним из заключённых! Во время подготовки к съёмке исполнительница в течение нескольких месяцев занималась боевыми искусствами и йогой, а также сидела на очень жёсткой диете.

По словам MOROZOVA, клип “Сильная” стал для неё настоящим вызовом: и в моментах подготовки к нему, и на самой съёмочной площадке:

Сильная женщина часто живёт по мужским правилам. Но наша настоящая сила заключается в слабости, женственности и эмоциональной зависимости от другого человека. Именно эти чувственность и состояние любви так важны в каждой!

Трек “Сильная” войдёт в сольный альбом певицы, работа над которым завершится в ближайшее время.  

Напомним, песню “Плакала“ группы KAZKA исполнили на русском языке. Как это звучит, слушайте здесь.

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Теги: MOROZOVA, видео, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.11.2018, 12:08
Оценка:  0
гость
хотелбы я чтобы она оказалась в настоящей тюрьме и посмотрел бы на нее как бы она там пела бред показывают дёргаться ходят клоуны
Sancho-s    30.11.2018, 11:19
Оценка:  0
Sancho-s
Не знаю кто это, но такая ниче)
pearl-diver    30.11.2018, 11:17
Оценка:  0
pearl-diver
зачем ты марозовна? тюрьма-пройдено! пора в психушку, укрепляйся!!.))
endorphinchik    30.11.2018, 10:38
Оценка:  0
endorphinchik
А почему большие сиськи? Это обязательное требование к певице?
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