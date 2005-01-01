Бывшая жена Тома Круза снова собралась замуж - СМИ
Бывшая жена голливудского актера Тома Круза Кэти Холмс снова собралась замуж.
На этот раз ее избранником стал американский актер Джейми Фокс. Как передает Daily Mail, пара собирается пожениться в Париже. Источник из окружения возлюбленных рассказал:
Париж – это тот город, в котором они решили раскрыть свой роман после нескольких лет отношений, которые они держали в тайне. Джейми был “проблемным парнем“ до того, как они с Кэти стали тайно встречаться в 2013 году. Сейчас он остепенился. Кэти долго ждала и теперь она ясно дала понять, где и когда хочет выйти замуж.
Отметим, что Кэти и Джейми несколько лет скрывали от всех свой роман.
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Первым мужем Кэти Холмс стал ее коллега Том Круз. Они начали встречаться в 2005 году, а уже в 2006-м родилась их дочь Сури. После этого пара поженилась. Через шесть лет, в 2012, супруги развелись.
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