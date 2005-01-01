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Бывшая жена Тома Круза снова собралась замуж - СМИ

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Голливудская актриса Кэти Холмс снова собралась замуж: узнайте, кто стал ее избранником.
Кэти Холмс снова собралась замуж
Кэти Холмс снова собралась замуж
Getty Images

Бывшая жена голливудского актера Тома Круза Кэти Холмс снова собралась замуж.

На этот раз ее избранником стал американский актер Джейми Фокс. Как передает Daily Mail, пара собирается пожениться в Париже. Источник из окружения возлюбленных рассказал:

Париж – это тот город, в котором они решили раскрыть свой роман после нескольких лет отношений, которые они держали в тайне. Джейми был “проблемным парнем“ до того, как они с Кэти стали тайно встречаться в 2013 году. Сейчас он остепенился. Кэти долго ждала и теперь она ясно дала понять, где и когда хочет выйти замуж.

 

Джейми Фокс
Джейми Фокс
Getty Images

 

Отметим, что Кэти и Джейми несколько лет скрывали от всех свой роман.

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Первым мужем Кэти Холмс стал ее коллега Том Круз. Они начали встречаться в 2005 году, а уже в 2006-м родилась их дочь Сури. После этого пара поженилась. Через шесть лет, в 2012, супруги развелись.

 

Кэти Холмс и Том Круз
Кэти Холмс и Том Круз
Getty Images

 

Напомним, 55-летний режиссер Квентин Тарантино впервые женился. Первые фото со свадьбы смотрите здесь.

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Теги: Кэти Холмс, Том Круз, Джейми Фокс, новости, шоу-биз
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