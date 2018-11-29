Николай Тищенко замахнулся на международную популярность

Известный телеведущий Николай Тищенко решил задать тренд на образовательные курорты, а также рассказал о том, что связывает его семью с колоритной Барселоной.

Популярный телеведущий и ресторатор Николай Тищенко бросил себе очередной вызов. Долгие годы он грезил о том, чтобы сделать собственный проект за границей. Дебютом в этом непростом, но увлекательном деле, стало недавнее открытие кулинарной школы в Испании.

Как признается самый медийный ресторатор Украины, эта страна для него – особенная:

Я полюбил Барселону с первых минут нахождения там. И очень мечтал создать в этом удивительном городе что-то свое. А когда-то, во сне, я увидел, как выбираю помещение для собственной кулинарной школы. Сейчас уже могу сказать, что он оказался вещим! К тому же, именно в Испании – огромное количество ресторанов категории Mishelin и высокая концентрация самых востребованных кулинаров.

Николай Тищенко в Испании пресс-служба

Очередную идею Николая Тищенко поддержала его молодая супруга – Алла Барановская:

Алла, как и я, очень обожает Испанию! Нашу семью с этой страной связывает множество счастливых воспоминаний. Мы постоянно возвращаемся в Барселону - за вдохновением и новыми эмоциями. Кстати, с тех пор, как я начал рассказывать Алле дома о своих планах открыть в Испании кулинарную школу, наш сын Давид успел выучить еще одно слово на свой детский манер – “скола“! (улыбается)

Николай Тищенко и Алла Барановская пресс-служба

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К своему очередному кулинарному детищу Николай Тищенко подошел с особым вдохновением. Он создал кулинарный класс с современным оборудованием и максимально комфортным расположением. А обучение будущих студентов доверил су-шефу мишленовского ресторана Sant Pau в Барселоне – харизматичной Анне Рязанской:

Идея моей школы - сделать так, чтобы за трехдневный курс студенты смогли совместить изучение темпераментной высокой испанской кухни с отдыхом! Хочу ввести тренд на образовательный курорт, после которого можно увезти с собой нетривиальный сувенир – кулинарные навыки, которыми тут, на родной Украине, можно приятно удивить своих родных и близких.

Школа Николая Тищенко в Испании пресс-служба

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