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Украинский мультфильм впервые покажут в Китае

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Украинцам впервые удалось выйти на кинорынок Китая: узнайте, какую картину покажут в кинотеатрах страны.
Украинский мультфильм впервые покажут в Китае
Украинский мультфильм впервые покажут в Китае
Depositphotos

Мультфильм “Украденная принцесса“ стал первой украинской картиной, которую покажут в кинотеатрах Китая. Премьера состоится в Китае 18 января 2019 года.  

Об этом сообщили в пресс-службе FILM.UA Group.

Выход “Украденной принцессы“ на большие экраны Китайской Народной Республики — это первый случай коммерческого проката фильма украинского производства в самой большой по населению стране мира. Также следует отметить, что из-за специфики местного законодательства любому заграничному фильму достаточно нелегко “зайти“ на китайский кинорынок. Например, этим летом в прокате отказали популярному семейному кино производства Disney “Кристофер Робин“.

Афиша
Афиша "Украденной принцессы" в Китае
film.ua

В первую неделю проката в КНР “Украденная принцесса: Руслан и Людмила“ получит замечательные стартовые позиции — около 4500 экранов, что является показателем большого коммерческого релиза для этой страны. Учитывая это количество, очень развитую кинотеатральную сеть и высокие показатели посещения кинотеатров, украинский анимационный фильм будет доступен значительному количеству детей и их родителей.  

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Менеджер по международным продажам FILM.UA Distribution Евгений Драчев поделился своими ожиданиями:

Для украинской киноиндустрии это беспрецедентный случай! Наш кинопродукт выходит в широкий прокат на такой сложной и достаточно закрытой территории, как Китайская Народная Республика Мы еще раз убедились и доказали, что украинское кино — коммерческий конкурентоспособный продукт, далеко за пределами Украины. Команда студии  Animagrad – профессионалы самого высокого уровня, они вложили в фильм душу и часть своей жизни. Мы верим, что китайские дети и их родители по достоинству оценят фильм и проголосуют за него приобретенными билетами.

 

Напомним, ранее мы сообщали, зачем на шоу “Х-Фактор“ возвращается MELOVIN.

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Теги: Украденная принцесса, Китай, новости, кино, шоу-биз
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