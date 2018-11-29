"Х-Фактор 9": зачем на шоу возвращается MЕLOVIN?

Во втором прямом эфире на вокальное шоу канала СТБ "Х-фактор" вернется победитель шестого сезона MЕLOVIN.

Молодой певец МЕLOVIN, который представлял Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение-2018“, возвращается на “Х-Фактор“ в качестве звездного гостя:

Я очень рад буду снова вернуться на сцену родного “Х-фактора“, на сцену, с которой начался мой большой путь, сцену, на которой меня назвали победителем. И, конечно, хочу поддержать участников, которые делают первые шаги на большой сцене, потому что кто их поймет лучше меня?

А пока что участники 9 сезона активно готовятся к этому эфиру, ведь им предстоит удивлять неожиданными выступлениями, исполняя хиты 90-х.

Кто-то работает над мимикой во время пения, кто-то над вокалом, а Олю Жмурину Олег Винник на репетиции заставил бегать. Другая участница категории “девушки“ PALINA решила приготовить сюрприз для своего наставника – на репетицию она придет с… драниками! Еще и в футболке с его изображением. Понравится ли такой сюрприз Олегу Виннику? А ребята из ZBSband за спиной у Насти Каменских и вовсе придут за советом к другому члену жюри. Как отреагирует их наставница?

Читай также: Победитель “Х-Фактора“ приготовил сюрприз для львовских поклонников

Согласно новым правилам, теперь в каждом эфире проект покидают сразу 2 участника. Поэтому в прошлую субботу “Х-фактор“ попрощался с Александром Рябенко и Александром Илюхой.

Теперь судейские команды выглядят так:

Категория “30+“, наставник Дмитрий Шуров: Марк Савин, Ольга Цепкало;

Категория “Парни“, наставник Андрей Данилко: Ваня Ищенко, Дима Волканов, Петр Гарасимов;

Категория “Девушки“, наставник Олег Винник: Маргарита Двойненко, PALINA, Ольга Жмурина;

Категория “Коллективы“, наставница Настя Каменских: Jazzforacat, Duke Time, ZBSband.

Участники второго прямого эфира шоу "Х-Фактор 9" пресс-служба канала СТБ

Ведущий шоу - Андрей Бедняков. Ведущая онлайн-трансляции с бекстейджа - Юлия Карпова.

Смотрите вокальное шоу “Х-фактор 9“ на телеканале СТБ по субботам в 19:00.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул кулинарное шоу “МастерШеф-8“ 28 ноября.