Умерла сценарист "Звездных войн" и "Индианы Джонса"

В США скончалась известная сценарист Глория Кац: все подробности.

Известная голливудская сценарист Глория Кац умерла на 77-м году жизни в Лос-Анджелесе.

Она скончалась в среду, 28 ноября, в медицинском центре, передает The Hollywood Reporter. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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Именно Глория Кац вместе со своим мужем Уиллардом Хайком написала сценарии к культовым фильмам “Звездные войны“ и “Индиана Джонс и храм судьбы“.

А за сценарий к киноленте “Американские граффити“ женщина была награждена премией Национального общества кинокритиков США и номинирована на “Оскар“.

Напомним, ранее умер создатель мультсериала о Спанч Бобе Стивен Хилленберг.