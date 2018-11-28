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55-летний Квентин Тарантино впервые женился

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Американский режиссер Квентин Тарантино связал себя узами брака: узнайте, кто стал его избранницей.
Квентин Тарантино впервые женился
Квентин Тарантино впервые женился
Getty Images

55-летний культовый режиссер Квентин Тарантино впервые женился.

Его супругой стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик, передает People.

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Свадьба прошла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Пара познакомилась еще в 2009 году на презентации фильма “Бесславные ублюдки“. Романтические отношения между Квентином и Даниэллой завязались в 2016-м, а уже в следующем году они обручились.

 

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик
Getty Images

 

Смотрите фото со свадьбы Квентина Тарантино и Даниэллы Пик здесь:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedding day! ❤️ Ph by @curtisdahl exclusive for @people

Допис, поширений Dana Harel (@danahareldesign)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedding day! ❤️ Ph by @curtisdahl exclusive for @people

Допис, поширений Dana Harel (@danahareldesign)

Ранее Тарантино не был женат и объяснял это чрезмерной занятостью:

Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не встанет на моем пути.

Квентин Тарантино известен по таким культовым фильмам как “Криминальное чтиво“, “Убить Билла“, “Бесславные ублюдки“, “Джанго освобожденный“ и “Омерзительная восьмерка“. В августе 2019 года выйдет его новая лента “Однажды в Голливуде“.

Даниэлла Пик начала карьеру в начале 2000-х с сестрой Шароной, однако позже занялась сольной карьерой.

Напомним, голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт снова отложили свой развод. Подробности читайте здесь.

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Теги: Квентин Тарантино, Даниэлла Пик, новости, свадьба, шоу-биз
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