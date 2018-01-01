В Киеве прошла ежегодная независимая премия NOVA MAGAZINE AWARDS

Лауреатов премии журнала NOVA наградили 14 ноября в Киеве: фотоотчет.

Любое действие и любое дело требуют оценки. Ничто так не мотивирует на дальнейшее продвижение и развитие, как признание и поддержка на определенных площадках. В нашей стране таких площадок много и каждая из них заслуживает отдельного внимания.

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Ежегодная независимая премия NOVA MAGAZINE AWARDS от журнала NOVA, вручается лидерам во всех отраслях и направлениях за новаторство, динамическое развитие и работу над собой. Самых интересных представителей профессий, которые добились значительных результатов в продвижение качественных товаров и услуг, культурных достижений и реформ, стали лауреатами премии в разных номинациях и были награждены статуэтками и призами от журнала NOVA 14 ноября в Киеве, во FreedomHall.

Среди номинантов, награжденных на церемонии, также были звезды украинской эстрады - Оля Полякова, TAYANNA, группа «СКАЙ», группа «Без Обмежень», Виталий Козловский, ведущие – Слава Демин и Василиса Рядных, супермодель Алла Костромичева и другие.

Напомним также, что М1 назвал лучших исполнителей осени по версии “M1 Music Awards. 4 Seasons”.