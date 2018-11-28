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Украинская певица дала действенный рецепт сохранения отношений

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Певица KUPTSOVA презентовала автобиографическую песню «Залишись»: слушайте ее здесь.
KUPTSOVA выпустила новую песню Залишись: слушать онлайн, фото
KUPTSOVA выпустила новую песню Залишись: слушать онлайн, фото
Пресс-служба

Артистка KUPTSOVA позиционирует свои песни как мемуары, которые наполнены ее личной философией. Песня «Залишись» — о периоде, когда певица попыталась сопротивляться приближающемуся завершению отношений, понимая, что все предрешено:

Это был период распутья. Ум проигрывал возможные варианты будущего, и любой из них вел к пропасти. Я ощущала себя зябко, словно бредущая по болоту со связанными руками, с повязкой на глазах. И когда я послала к черту все свои принципы и гонор, стало еще более одиноко, но почему-то легко. Я отбросила логику и анализ, перестала жалеть, предъявлять претензии, верить и надеяться. Просто отдала ситуацию на волю Бога, поступив, как велят чувства, — и будь что будет. Чтобы сказать «останься», пришлось  отказаться от гордости и предоставить человеку свободу. Именно это решение оказалось верным. Каждый, кто проживал в жизни подобное, в этой песне узнает себя.

Обложка новой песни KUPTSOVA
Обложка новой песни KUPTSOVA
Пресс-служба

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Песню на историю артистки написал авторский дуэт VOLOSHINA&GAEVSKAYA. Над аранжировкой работал Антон Крайнов, известный сотрудничеством с NK и Michelle Andrade. Песня уже доступна для прослушивания на основных цифровых площадках.

Напомним также, М1 назвал лучших исполнителей осени по версии “M1 Music Awards. 4 Seasons”.

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Теги: KUPTSOVA, новая песня, новости, музыка, фото, слушать онлайн, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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