Украинская певица дала действенный рецепт сохранения отношений

Певица KUPTSOVA презентовала автобиографическую песню «Залишись»: слушайте ее здесь.

Артистка KUPTSOVA позиционирует свои песни как мемуары, которые наполнены ее личной философией. Песня «Залишись» — о периоде, когда певица попыталась сопротивляться приближающемуся завершению отношений, понимая, что все предрешено:

Это был период распутья. Ум проигрывал возможные варианты будущего, и любой из них вел к пропасти. Я ощущала себя зябко, словно бредущая по болоту со связанными руками, с повязкой на глазах. И когда я послала к черту все свои принципы и гонор, стало еще более одиноко, но почему-то легко. Я отбросила логику и анализ, перестала жалеть, предъявлять претензии, верить и надеяться. Просто отдала ситуацию на волю Бога, поступив, как велят чувства, — и будь что будет. Чтобы сказать «останься», пришлось отказаться от гордости и предоставить человеку свободу. Именно это решение оказалось верным. Каждый, кто проживал в жизни подобное, в этой песне узнает себя.

Обложка новой песни KUPTSOVA Пресс-служба

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Песню на историю артистки написал авторский дуэт VOLOSHINA&GAEVSKAYA. Над аранжировкой работал Антон Крайнов, известный сотрудничеством с NK и Michelle Andrade. Песня уже доступна для прослушивания на основных цифровых площадках.

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