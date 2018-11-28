Нино Катамадзе поддержала Украину в новом конфликте с Россией
Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала Украину после нового витка российской агрессии.
Так, 25 ноября российские корабли атаковали два украинских катера “Никополь“ и “Бердянск“ и рейдовый буксир “Яны Капу“, которые направлялись из Одессы в порт в Мариуполе. Россияне открыли огонь, захватили корабли и военных, среди которых шесть раненых. В связи с этим в десяти областях Украины ввели военное положение.
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Украинские звезды, в частности шоумен Владимир Зеленский, уже высказались по этому поводу, теперь же нашу страну поддержала и грузинская звезда.
Артистка не стала комментировать происходящее своими размышлениями, но опубликовала фото, к которому добавила украинский флаг с надписью:
Я поддерживаю Украину.
К публикации Нино Катамадзе также добавила флаг Грузии.
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