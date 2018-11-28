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Нино Катамадзе поддержала Украину в новом конфликте с Россией

Комментариев: 2
Известная грузинская исполнительница Нино Катамадзе отреагировала на новый виток российской агрессии.
Нино Катамадзе поддержала Украину в новом конфликте с Россией
Нино Катамадзе поддержала Украину в новом конфликте с Россией
facebook.com/nino.katamadze

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала Украину после нового витка российской агрессии. 

Так, 25 ноября российские корабли атаковали два украинских катера “Никополь“ и “Бердянск“ и рейдовый буксир “Яны Капу“, которые направлялись из Одессы в порт в Мариуполе. Россияне открыли огонь, захватили корабли и военных, среди которых шесть раненых. В связи с этим в десяти областях Украины ввели военное положение.

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Украинские звезды, в частности шоумен Владимир Зеленский, уже высказались по этому поводу, теперь же нашу страну поддержала и грузинская звезда.

Артистка не стала комментировать происходящее своими размышлениями, но опубликовала фото, к которому добавила украинский флаг с надписью:

Я поддерживаю Украину.

К публикации Нино Катамадзе также добавила флаг Грузии. 

Напомним, легендарный британский певец Элтон Джон тяжело заболел. Подробности читайте здесь.

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Теги: Нино Катамадзе, конфликт с Россией, новости
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  28.11.2018, 17:33
Оценка:  0
pусский
Тупая черножoпая сука, хyй тебе в срaку!
гость  (аноним)  28.11.2018, 16:52
Оценка:  0
гость
УРААААА!
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