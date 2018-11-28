Нино Катамадзе поддержала Украину в новом конфликте с Россией

Известная грузинская исполнительница Нино Катамадзе отреагировала на новый виток российской агрессии.

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала Украину после нового витка российской агрессии.

Так, 25 ноября российские корабли атаковали два украинских катера “Никополь“ и “Бердянск“ и рейдовый буксир “Яны Капу“, которые направлялись из Одессы в порт в Мариуполе. Россияне открыли огонь, захватили корабли и военных, среди которых шесть раненых. В связи с этим в десяти областях Украины ввели военное положение.

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Украинские звезды, в частности шоумен Владимир Зеленский, уже высказались по этому поводу, теперь же нашу страну поддержала и грузинская звезда.

Артистка не стала комментировать происходящее своими размышлениями, но опубликовала фото, к которому добавила украинский флаг с надписью:

Я поддерживаю Украину.

К публикации Нино Катамадзе также добавила флаг Грузии.

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