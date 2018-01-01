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М1 назвал лучших исполнителей осени по версии “M1 Music Awards. 4 Seasons”

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Имена триумфаторов первыми узнали зрители “M1 Music Awards News”: полный перечень.
M1 Music Awards 4 Seasons: лучшие исполнители осени 2018, фото
M1 Music Awards 4 Seasons: лучшие исполнители осени 2018, фото
пресс-служба канала М1

Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов осени в рамках премии “M1 Music Awards. 4 Seasons”.

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Специальные ордена находят своих владельцев каждый сезон. Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипа на канале.

В сезоне “Осень” награды распределились следующим образом:

  • Хит осени:

Kazka  Плакала

  • Клип осени:

MONATIK  Зашивает душу

  • Певец осени:

MONATIK

  • Певица осени:

NK | Настя Каменских

  • Группа осени:

Mozgi

  • Проект осени:

Потап & Олег Винник  Найкращий день OST "Скажене Весілля"

  • Прорыв осени:

Kazka  Плакала

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Четвёртая церемония награждения премии “M1 Music Awards” “M1 Music Awards. 4 Seasons” состоится уже 1 декабря во Дворце спорта в Киеве.

В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, “Время и Стекло”, MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi”, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарёв и “Антитіла”. Музыкальным продюсером премии стала известная певица, обладательница четырёх наград “М1 Music Awards” Тина Кароль.

Напомним также, что группа "Бумбокс" выпустила песню “Твiй на 100%".

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Теги: М1, М1 Music Awards, М1 Music Awards 4 Seasons, осень 2018, награды, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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