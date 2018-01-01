М1 назвал лучших исполнителей осени по версии “M1 Music Awards. 4 Seasons”

Имена триумфаторов первыми узнали зрители “M1 Music Awards News”: полный перечень.

Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов осени в рамках премии “M1 Music Awards. 4 Seasons”.

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Специальные ордена находят своих владельцев каждый сезон. Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипа на канале.

В сезоне “Осень” награды распределились следующим образом:

Хит осени:

Kazka — Плакала

Клип осени:

MONATIK — Зашивает душу

Певец осени:

MONATIK

Певица осени:

NK | Настя Каменских

Группа осени:

Mozgi

Проект осени:

Потап & Олег Винник — Найкращий день OST "Скажене Весілля"

Прорыв осени:

Kazka — Плакала

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Четвёртая церемония награждения премии “M1 Music Awards” “M1 Music Awards. 4 Seasons” состоится уже 1 декабря во Дворце спорта в Киеве.

В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, “Время и Стекло”, MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi”, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарёв и “Антитіла”. Музыкальным продюсером премии стала известная певица, обладательница четырёх наград “М1 Music Awards” Тина Кароль.

Напомним также, что группа "Бумбокс" выпустила песню “Твiй на 100%".