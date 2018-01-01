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Элтон Джон тяжело заболел

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Британский певец Элтон Джон отменил концерт из-за состояния здоровья: подробности.
Элтон Джон тяжело заболел
Элтон Джон тяжело заболел
Getty Images

Легендарный музыкант Элтон Джон тяжело заболел.

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Из-за этого артист был вынужден отменить концерт во Флориде за 20 минут до выступления. Об этом передает Mirror.

71-летний музыкант страдает от ушной инфекции. Организаторы попросили поклонников Элтона Джона сохранить билеты, так как вскоре они озвучат новую дату концерта. Однако это не очень понравилось фанатам, которые специально приехали на выступление своего кумира в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road Tour.

Инфекцией певец вероятно заразился по пути в Великобританию из Чили, где был в рамках своего южноамериканского тура. С этой проблемой он был экстренно госпитализирован еще в апреле 2017 года. После этого Элтон Джон объявил о завершении музыкальной карьеры.

Напомним, звезда сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир попала в психбольницу. Подробности читайте здесь.

 

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Теги: Элтон Джон, заболел, новости, шоу-биз
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