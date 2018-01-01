В Instagram завелся ревизор-самозванец: реакция Нового канала

Социальное реалити Нового канала «Ревизор» снова пытаются использовать для своих интересов и пиара.

В Украине – новая волна обострений в кругу желающих использовать известный бренд в своих целях. На днях на просторах Instagram некий Владимир провозгласил себя «ревизором города Ровно». И устраивает импровизированные проверки в местных заведениях, генерируя контент в соцсеть. В немилость самозванцу уже попала кофейня и овощной отдел супермаркета. В профиле псевдоревизора указано, что у него за плечами 10-летний опыт в сфере обслуживания.

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Поклонники проекта Нового канала, решив прекратить этот произвол, стали массово жаловаться администрации социальной сети на скандальный контент. Но автор уже создает третий по счету аккаунт. Пообещал не сдаваться и продолжать снимать новые ревизии. А это значит, что человек либо не знаком с законами нашей страны, либо не хочет их соблюдать.

Юристы Нового канала прокомментировали ситуацию:

Слова «Ревізор» и «Ревізія» – торговые марки, права на которые принадлежат Новому каналу. Использование интеллектуальной собственности является административным нарушением. Кроме того, это просто стыдно. Своими некомпетентными действиями самозванец вводит в заблуждение немалое количество поклонников проекта. И это не первый подобный случай. Из недавних – попытки мошенников спекулировать на имени «Ревизора», вымогая у рестораторов и отельеров деньги за положительный исход ревизии.

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Команда проекта «Ревизор» призвала зрителей доверять только официальным аккаунтам в соцсетях – Instagram и Facebook.

Если же вы хотите пригласить съемочную группу проекта с проверками в свой город, отзывы об отелях и ресторанах отправляйте на официальную почту: revizor5@ukr.net.

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