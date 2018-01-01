Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд младше 30 лет

Издание Forbes составило рейтинг знаменитостей младше 30 лет, которые заработали больше всех в 2018 году: узнайте, кто его возглавил.

Американская светская львица Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой знаменитостью, которой нет 30 лет, в 2018 году.

Об этом свидетельствует рейтинг авторитетного бизнес-журнала Forbes, традиционно опубликованный на сайте издания.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года 21-летняя Кайли заработала $166,5 млн на своей марке косметики. Общее состояние девушки оценивается в $900 млн. Таким образом, она может стать самым молодым миллиардером в истории.

Кайли Дженнер Forbes

На втором месте расположился британский певец Эд Ширан (27 лет). Его доход за год составил $110 млн. Значительную часть своего заработка он собрал во всемирном турне.

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Третье место занял нападающий французского клуба “Пари Сен-Жермен“ Неймар (26 лет). Он заработал $90 млн. Помимо спортивной деятельности он сотрудничает с такими брендами как Nike, Red Bull и прочими, которые также приносят спортсмену немалый доход.

Неймар Getty Images

Четвертая строчка рейтинга досталась американской певице Тейлор Свифт (28 лет), которая заработала $80 млн.

Замыкает пятерку лидеров рейтинга канадский музыкант Эйбел Тесфайе, более известный под псевдо The Weeknd (28 лет). Его творчество принесло ему за год $57 млн.

Также в десятку вошли 29-летний американский баскетболист Джеймс Харден ($46,4 млн); 28-летний американский музыкант Дрю Таггарт (The Chainsmokers) ($45,5 млн); 28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес ($44,5 млн); 27-летний американский футболист Дерек Карр ($42,1 млн) и 25-летний американский гольфист Джордан Спит ($41,2 млн).

Напомним, ранее американский актер Роберт Де Ниро впервые прокомментировал свой развод с супругой, с которой он прожил в браке более 20 лет.