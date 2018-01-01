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Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд младше 30 лет

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Издание Forbes составило рейтинг знаменитостей младше 30 лет, которые заработали больше всех в 2018 году: узнайте, кто его возглавил.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет
depositphotos

Американская светская львица Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой знаменитостью, которой нет 30 лет, в 2018 году.

Об этом свидетельствует рейтинг авторитетного бизнес-журнала Forbes, традиционно опубликованный на сайте издания.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года 21-летняя Кайли заработала $166,5 млн на своей марке косметики. Общее состояние девушки оценивается в $900 млн. Таким образом, она может стать самым молодым миллиардером в истории.

 

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Forbes

 

На втором месте расположился британский певец Эд Ширан (27 лет). Его доход за год составил $110 млн. Значительную часть своего заработка он собрал во всемирном турне.

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Третье место занял нападающий французского клуба “Пари Сен-Жермен“ Неймар (26 лет). Он заработал $90 млн. Помимо спортивной деятельности он сотрудничает с такими брендами как Nike, Red Bull и прочими, которые также приносят спортсмену немалый доход.

 

Неймар
Неймар
Getty Images

 

Четвертая строчка рейтинга досталась американской певице Тейлор Свифт (28 лет), которая заработала $80 млн.

Замыкает пятерку лидеров рейтинга канадский музыкант Эйбел Тесфайе, более известный под псевдо The Weeknd (28 лет). Его творчество принесло ему за год $57 млн.

Также в десятку вошли 29-летний американский баскетболист Джеймс Харден ($46,4 млн); 28-летний американский музыкант Дрю Таггарт (The Chainsmokers) ($45,5 млн); 28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес ($44,5 млн); 27-летний американский футболист Дерек Карр ($42,1 млн) и 25-летний американский гольфист Джордан Спит ($41,2 млн).

Напомним, ранее американский актер Роберт Де Ниро впервые прокомментировал свой развод с супругой, с которой он прожил в браке более 20 лет.

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Теги: Forbes, Кайли Дженнер, Тейлор Свифт, Неймар, Эд Ширан, The Weekend, новости, рейтинг, шоу-биз
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