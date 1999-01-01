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Умер создатель мультсериала о Спанч Бобе

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Умер создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг: причина смерти.
Умер создатель мультфильмов о Спанч Бобе Стивен Хилленберг
Умер создатель мультфильмов о Спанч Бобе Стивен Хилленберг
Getty Images

Умер аниматор Стивен Хилленберг, который создал популярный мультсериал “Губка Боб Квадратные Штаны“ (“Спанч Боб Сквэр Пэнтс“).

Ему было 57 лет, передает Variety. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, который диагностировали у Хилленберга в марте 2017 года.

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Телеканал Nickelodeon уже выразил соболезнования в связи со смертью аниматора, отметив, что его оригинальные персонажи и вселенная Бикини Боттом всегда будут напоминать о “ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения“.

Отметим, что в 90-х Стивен Хилленберг работал над мультсериалом “Новая жизни Рокко“, который также выходил на Nickelodeon. В 1999-м вышел первый эпизод мультика о Спанч Бобе. Сейчас этого персонажа знают по всему миру, а мультсериал стал одним из самым популярных на телевидении в целом.

Напомним, ранее умерла мать известной ведущей Опры Уинфри. Подробности читайте здесь.

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Теги: Стивен Хилленберг, Спанч Боб, новости, умер
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