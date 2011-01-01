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Названа причина смерти Бернардо Бертолуччи

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В понедельник, 26 ноября, умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи: названа причина.
Причина смерти Бернардо Бертолуччи
Причина смерти Бернардо Бертолуччи
Getty Images

26 ноября в Риме скончался легендарный итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. 

Как передает The Guardian, причиной смерти стали осложнения от онкологического заболевания - у режиссера был рак легкого.

К тому же, режиссер более 10 лет был прикован к инвалидному креслу после неудачной операции на межпозвоночной грыже.

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Бернардо Бертолуччи стали известен благодаря фильмам “Последнее танго в Париже“, “Маленький Будда“ и “Последний император“. Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась “Ты и я“.

За “Последнего императора“ режиссер получил премию “Оскар“ в девяти номинациях, включая “Лучший фильм“, “Лучший режиссер“ и “Лучший адаптированный сценарий“. В 2011-м Бертолуччи получил “Золотую пальмовую ветвь“ Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.

Напомним, известная американская ведущая Опра Уинфри потеряла близкого человека. Подробности читайте здесь.

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Теги: Бернардо Бертолуччи, умер, причина смерти, новости, кино
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