MamaRika рассказала об интиме с девушкой: видео

Украинская певица MamaRika сделала откровенное признание о сексе.

Исполнительница MamaRika имела интимные отношения с девушкой.

Об этом она призналась в развлекательном шоу "Караоке на колесах", в котором ведущий Слава Демин катает звезд на музыкальном авто.

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Во время мини-путешествия Настя (настоящее имя певицы, - ред.) рассказала Славе Демину пикантные подробности из своей жизни. Она призналась, что имела интимные отношения с девушкой, но подчеркнула, что с парнями ей нравится больше:

Пошалили немножко и хватит.

Смотрите полный выпуск "Караоке на колесах" здесь:

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