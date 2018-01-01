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MamaRika рассказала об интиме с девушкой: видео

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Украинская певица MamaRika сделала откровенное признание о сексе.
MamaRika в шоу Караоке на колесах: видео
MamaRika в шоу Караоке на колесах: видео
instagram.com/mamarika_official

Исполнительница MamaRika имела интимные отношения с девушкой.

Об этом она призналась в развлекательном шоу "Караоке на колесах", в котором ведущий Слава Демин катает звезд на музыкальном авто.

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Во время мини-путешествия Настя (настоящее имя певицы, - ред.)  рассказала Славе Демину пикантные подробности из своей жизни. Она призналась, что имела интимные отношения с девушкой, но подчеркнула, что с парнями ей нравится больше:

Пошалили немножко и хватит.

Смотрите полный выпуск "Караоке на колесах" здесь:

Напомним также, что Алина Гросу сделала громкое заявление о своей карьере.

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Теги: MamaRika, новости, интим, интимная близость, откровения звезд, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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