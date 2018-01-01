MamaRika рассказала об интиме с девушкой: видео
Украинская певица MamaRika сделала откровенное признание о сексе.
Исполнительница MamaRika имела интимные отношения с девушкой.
Об этом она призналась в развлекательном шоу "Караоке на колесах", в котором ведущий Слава Демин катает звезд на музыкальном авто.
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Во время мини-путешествия Настя (настоящее имя певицы, - ред.) рассказала Славе Демину пикантные подробности из своей жизни. Она призналась, что имела интимные отношения с девушкой, но подчеркнула, что с парнями ей нравится больше:
Пошалили немножко и хватит.
Смотрите полный выпуск "Караоке на колесах" здесь:
Напомним также, что Алина Гросу сделала громкое заявление о своей карьере.
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