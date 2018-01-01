«Серце з краю»: TOLO4NIY​ презентує новий альбом у Києві

26 листопада TOLO4NIY наживо презентує альбом «Серце з краю», який оприлюднив у жовтні цього року.

Женя Толочний про концерт:

Це буде live версія альбому з новими музикантами та новим саундом. Ми довго працювали в студії і тепер нарешті можна врізати це наживо. Хтось може сказати що нова платівка – це лише 5 нових пісень і цього для повноціонного шоу замало. Та ми репетируємо декілька нових треків, які увійдуть в наступний альбом, що вийде навесні 2019-го. Ще буде час подивитися нове відео “Серце з краю“ яке ми відзняли влітку у Латвії, тому ми готуємося до насиченого шоу.

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EP «Серце з краю» - це п'ять пісень, записаних в Києві в період з 2017 по 2018 рік. Разом з Женею, над матеріалом до альбому в чотирьох різних студіях працювали п'ять молодих українських саундпродюсеров: Кірілл Матюшенко, wavewalkrs (Юра Водолазький і Нікіта Рева), Саша Чунін, Даніїл Марін. Обкладинку альбому створила дизайнер Настя Ахрамеєва.

Женя Толочный Пресс-служба

Протягом останнього року TOLO4NYI опублікував дві роботи з міні-альбому “Серце з краю“ - сингл і кліп “Твоє имя“, знятий в Нью-Йорку та Києві:

Та трек “Не питай”:

Женя Толочний про альбом:

Для мене це дуже важливий крок - створення EP українською мовою, де тексти ми вдягли в модний саунд. Для роботи над міні-альбомом «Серце з краю» я зібрав команду найактуальніших для мене українських саундпродюсеров. Це люди, які відчувають тренди і створюють їх. У нас вийшло поєднати тексти українською і хльосткі біти в цілісний альбом. Загорнув я все це в поп-обкладинку. Я дуже вдячний всім хто працював над альбомом, за те що надихнули мене і додали душі до музики, яку я рік створював в домашній студії. “Серце з краю“ - це і гра слів. Головний трек альбому “про дівчину без серця“ і одночасно про вибір бути не схожим на інших, про можливість наповнити своє життя і серце новим змістом.