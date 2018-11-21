Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Виктория Бекхэм запускает собственный канал на YouTube

Комментариев: 0
Виктория Бекхэм будет делиться бьюти советами и рассказывать о стиле.
Виктория Бекхэм запускает собственный канал на YouTube
Виктория Бекхэм запускает собственный канал на YouTube
instagram.com/victoriabeckham/

Читай также: Пэрис Хилтон объяснила, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой

Экс-”перчинка” и дизайнер Виктория Бекхэм, которая отказалась от тура по Великобритании в составе Spice Girls, решила запустить канал на YouTube. В своем видеоблоге жена Девида Бекхэма будет давать уроки красоты и делиться опытом. 

Запуск “учебника по красоте” Виктория анонсировала в Instagram. 

Сегодня у меня особенные новости. Я запускаю свой собственный канал. Это будет учебник по красоте. Вы сможете найти там советы по стилю и много других интересных и полезных штучек от меня. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на мой канал по ссылке в профиле. Целую. Виктория Бекхэм, — сообщила подписчикам Бекхэм. 

Напомним, что ранее ее супруг Дэвид Бекхэм попал под шквал критики из-за странной покраски волос. 

Поделись:
Теги: Виктория Бекхэм, блог, YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь