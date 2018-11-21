Виктория Бекхэм запускает собственный канал на YouTube

Виктория Бекхэм будет делиться бьюти советами и рассказывать о стиле.

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Экс-”перчинка” и дизайнер Виктория Бекхэм, которая отказалась от тура по Великобритании в составе Spice Girls, решила запустить канал на YouTube. В своем видеоблоге жена Девида Бекхэма будет давать уроки красоты и делиться опытом.

Запуск “учебника по красоте” Виктория анонсировала в Instagram.

Сегодня у меня особенные новости. Я запускаю свой собственный канал. Это будет учебник по красоте. Вы сможете найти там советы по стилю и много других интересных и полезных штучек от меня. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на мой канал по ссылке в профиле. Целую. Виктория Бекхэм, — сообщила подписчикам Бекхэм.

Напомним, что ранее ее супруг Дэвид Бекхэм попал под шквал критики из-за странной покраски волос.