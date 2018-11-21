Виктория Бекхэм запускает собственный канал на YouTube
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Экс-”перчинка” и дизайнер Виктория Бекхэм, которая отказалась от тура по Великобритании в составе Spice Girls, решила запустить канал на YouTube. В своем видеоблоге жена Девида Бекхэма будет давать уроки красоты и делиться опытом.
Запуск “учебника по красоте” Виктория анонсировала в Instagram.
At September’s LFW @derekblasberg joined me at my store to celebrate #VBSince08! Today I have special news to share. I will be launching my own @youtube channel with beauty tutorials, styling tips and lots of stuff from me. Stay tuned! x Subscribe to my channel at the link in bio today x Kisses VB
Сегодня у меня особенные новости. Я запускаю свой собственный канал. Это будет учебник по красоте. Вы сможете найти там советы по стилю и много других интересных и полезных штучек от меня. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на мой канал по ссылке в профиле. Целую. Виктория Бекхэм, — сообщила подписчикам Бекхэм.
Напомним, что ранее ее супруг Дэвид Бекхэм попал под шквал критики из-за странной покраски волос.
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