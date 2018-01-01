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Умер знаменитый кинорежиссер Николас Роуг

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Николас Роуг ушел из жизни в возрасте 90 лет.
Умер знаменитый кинорежиссер Николас Роуг
Умер знаменитый кинорежиссер Николас Роуг
Getty Images

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В Британии умер известный кинорежиссер, создатель картин “А теперь не смотри“, “Человек, который упал на Землю“ с Дэвидом Боуи и “451 градус по Фаренгейту“ Николас Роуг. В этом году ему исполнилось 90 лет. 

Известно, что режиссер умер 23 ноября в кругу семьи. Причина смерти кинематографиста пока не оглашается.

Он был настоящим отцом, только в августе он отметил свое 90-летие, - передает слова сына Роуга BBC

Getty Images

Николас Роуг дебютировал как режиссер в 1970 году картиной-притчей “Представление“ с участием британского музыканта Мика Джаггера. Роуг считается одним из самых специфических и интересных режиссеров в истории кинематографа.

 Напомним, что ранее умер участник популярной группы 90-х.

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Теги: Николас Роуг, режиссер, умер
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