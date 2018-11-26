"Танці з зірками 2018": названо имя победителя
В воскресенье, 25 ноября, состоялся яркий суперфинал шоу “Танці з зірками 2018“, по итогам которого было названо имя победителя проекта.
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В финале оказались три пары - Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов. Они исполнили по три танца, в которых продемонстрировали приобретенные умения.
Оценивали их не только постоянные члены жюри - MONATIK, Влад Яма и Екатерина Кухар, но и победитель первого сезона “Танців з зірками“, юморист и шоумен Владимир Зеленский.
Ivona предлагает узнать, кто победил в шоу “Танці з зірками 2018“. Итак, пальму первенства одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
По результатам судейского голосования пара получила 118 баллов и заняла 1 место, а благодаря зрительским голосам лишь закрепила его.
Второе место заняли Леся Никитюк и Макс Ежов, а третье - Иракли Макацария и Яна Заец.
Смотрите, как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева выступили в суперфинале:
Напомним, ранее мы предлагали нашим читателям проголосовать за самого достойного финалиста “Танців з зірками 2018“. Результаты голосования смотрите здесь.
Полная версия правил