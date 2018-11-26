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"Танці з зірками 2018": названо имя победителя

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В воскресенье, 25 ноября, состоялся грандиозный суперфинал популярного шоу "Танці з зірками 2018": узнайте, кто одержал победу.
"Танці з зірками 2018": кто победил в шоу
"Танці з зірками 2018": кто победил в шоу
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 25 ноября, состоялся яркий суперфинал шоу “Танці з зірками 2018“, по итогам которого было названо имя победителя проекта.

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В финале оказались три пары - Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов. Они исполнили по три танца, в которых продемонстрировали приобретенные умения.

Оценивали их не только постоянные члены жюри - MONATIK, Влад Яма и Екатерина Кухар, но и победитель первого сезона “Танців з зірками“, юморист и шоумен Владимир Зеленский.

Ivona предлагает узнать, кто победил в шоу “Танці з зірками 2018“. Итак, пальму первенства одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

 

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
Кадр из видео

 

По результатам судейского голосования пара получила 118 баллов и заняла 1 место, а благодаря зрительским голосам лишь закрепила его.

 

Результаты судейского голосования
Результаты судейского голосования
Кадр из видео

Второе место заняли Леся Никитюк и Макс Ежов, а третье - Иракли Макацария и Яна Заец.

 

Суперфинал
Суперфинал "Танців з зірками 2018"
Кадр из видео

Смотрите, как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева выступили в суперфинале:

 

Напомним, ранее мы предлагали нашим читателям проголосовать за самого достойного финалиста “Танців з зірками 2018“. Результаты голосования смотрите здесь.

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Теги: Танці з зірками 2018, Леся Никитюк, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, фото, видео, новости, шоу-биз
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русский  (аноним)  26.11.2018, 01:20
Оценка:  0
русский
Мой творожный морщинистый отросток победил! В сраку бля из всех !Гы-гы-гы!
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