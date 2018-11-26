"Танці з зірками 2018": названо имя победителя

В воскресенье, 25 ноября, состоялся грандиозный суперфинал популярного шоу "Танці з зірками 2018": узнайте, кто одержал победу.

"Танці з зірками 2018": кто победил в шоу пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 25 ноября, состоялся яркий суперфинал шоу “Танці з зірками 2018“, по итогам которого было названо имя победителя проекта.

Читай также: Влад Яма высказался о возможной победе Леси Никитюк в “Танці з зірками 2018“

В финале оказались три пары - Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов. Они исполнили по три танца, в которых продемонстрировали приобретенные умения.

Оценивали их не только постоянные члены жюри - MONATIK, Влад Яма и Екатерина Кухар, но и победитель первого сезона “Танців з зірками“, юморист и шоумен Владимир Зеленский.

Ivona предлагает узнать, кто победил в шоу “Танці з зірками 2018“. Итак, пальму первенства одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева Кадр из видео

По результатам судейского голосования пара получила 118 баллов и заняла 1 место, а благодаря зрительским голосам лишь закрепила его.

Результаты судейского голосования Кадр из видео

Второе место заняли Леся Никитюк и Макс Ежов, а третье - Иракли Макацария и Яна Заец.

Суперфинал "Танців з зірками 2018" Кадр из видео

Смотрите, как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева выступили в суперфинале:

Напомним, ранее мы предлагали нашим читателям проголосовать за самого достойного финалиста “Танців з зірками 2018“. Результаты голосования смотрите здесь.