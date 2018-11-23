"Меня не вдохновляют фитоняшки": Оля Цибульская рассказала, что ее мотивирует

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Известная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая накануне резко высказалась о материнстве, опубликовала в своем Instagram фото с тренировки и обьяснила, почему не любит “фитоняшек”. Подробнее читайте на Ivona.

Цибульская раскритиковала девушек, которые публикуют фото из спортзалов, при этом выглядя идеально: с красивым макияжем и укладкой. Певица написала, что настоящими мотиваторами для нее являются не фитнес модели.

Мене не надихають фітоняшки в інстаграм❌ які публікують фото з тренування в ідеальному макіяжі, з укладкою і в оточенні припудрених качків🤪Мене надихають звичайні люди. Кожен, хто прийшов в зал і щось переборов 💪- жінка ,яка переборола страх, що на доріжці виглядатиме не так еротично, як фітнесс моделі з реклами, а скоріш за все матиме обличчя кольору буряка! 🤯😉 Чоловік , що переборов час і зміг втиснути годину тренування між роботою і домом🕛, Мене надихає дідусь, який переборов інфаркт і відновлюється в спортзалі для внуків