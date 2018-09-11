Влад Яма высказался о возможной победе Леси Никитюк в “Танці з зірками 2018“

Судья “Танці з зірками 2018“, украинский хореограф Влад Яма признался, что после полуфинала шоу "готов ко всему".

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Уже в это воскресенье, 25 ноября, украинцы узнают, какая звездная пара победит в проекте “Танці з зірками 2018“. Среди финалистов, которые будут бороться за право называться лучшими танцорами страны оказалась ведущая Леся Никитюк, у которой сложились непростые отношения с судьями шоу. Далее в материале читайте, что думает о возможной победе Леси хореограф Влад Яма.

Напомним, что Леся Никитюк неоднократно скандалила не только с Владом Ямой, но и с Екатериной Кухар. Судьи “Танців з зірками 2018“ считают Лесю недостаточно хорошим танцором, с чем девушка совершенно не согласна.

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В недавнем интервью Фактам Влад Яма рассказал, что чувствовал после того, как зрители оставили на проекте Никитюк:

Недоумение, некое разочарование. Прежде всего за Пашу Вишнякова и Юлю Сахневич. Представил себя на их месте, и мне стало очень неприятно.

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Главный хореограф Украины также отметил, что не видит достаточного прогресса в танцах Леси.

Прогресс есть, но он минимальный. Танцевальный уровень Леси и оставшихся участников даже некорректно сравнивать. Если мы говорим о танце, то это просто люди с разных планет, - сказал Яма.

На вопрос о том, может ли победить в финале “Танців” пара Никитюк-Ежов, Влад сказал, что не удивится этому.

Мне кажется, после полуфинала я уже готов ко всему. Самое страшное, что могло случиться на проекте, уже произошло. А дальше… Это будет лишь еще один шаг к пониманию того, что такое настоящий народный герой. Надо признать, такие народные любимцы, как Леся Никитюк, сегодня востребованы, - подытожил судья.

Напомним, что в финал шоу “Танці з зірками 2018“ вышли пары Леся Никитюк и Максим Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

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