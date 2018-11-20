"Музасфера" LIVE: 5 причин посетить концерт Сергея Бабкина

"Музасфера" LIVE: 5 причин посетить концерт Сергея БабкинаЭксклюзив
Исходя из первого концерта украинского исполнителя Сергея Бабкина, мы решили собрать все highlights и рассказать, чего стоить ожидать всем зрителям Украины, которые собрались посетить остальные 23 города, куда приедет Бабкин с "Музасферой".
- Первое – это полные залы. Поэтому ваш унисон с артистом будет громким, готовитесь к этому :)
Читай также: Премьера: Сергей Бабкин презентовал новый сингл "Дихай повільно"Бабкин исполняет новые треки из альбома "Музасфера", но и не забывает старые самые любимые хиты. Поэтому причины пойти на концерт артиста увеличиваться в тройном объёме!
- Концерт Бабкина мы бы назвали "музыкальным вмешательством", прописанным врачем. Лучшее лекарство от зимней хандры, которая вот-вот подкрадывается с наступлением декабря.
- Кроме света и самого босого Бабкина – ничто не будет отвлекать вас от самого важного – его музыки. Как же это важно в мире, полном лишней мишуры и бесполезных блесток.
- Сеанс Бабкина под названием "погружение в Музасферу" – настоящее лекарство для вашего внутреннего мира. Пропустить его – как случайно не попасть на праздник, который так долго ждал.
Поэтому не упустите шанс прийти на концерт Сергея Бабкина в вашем городе!
Несмотря на календарные осень и зиму, предстоящие 4 месяца будут невероятно тёплыми! ☀️ Какой город самый активный в комментариях? Устроим перекличку перед туром? 🤗 P.S. Подробная информация о концертах и билеты по ссылке в шапке профиля ☝️ 📷 Анастасия Пивень #СергійБабкін #СергейБабкин #сб #Музасфера #тур #концерт #Україна #Украина
Напомним, украинская группа ТНМК выпустила новый альбом "Семь". Послушать его можно здесь.
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