"Музасфера" LIVE: 5 причин посетить концерт Сергея Бабкина

Вчера в Запорожье стартовал большой всеукраинский тур популярного исполнителя Сергея Бабкина.

Исходя из первого концерта украинского исполнителя Сергея Бабкина, мы решили собрать все highlights и рассказать, чего стоить ожидать всем зрителям Украины, которые собрались посетить остальные 23 города, куда приедет Бабкин с "Музасферой".

Первое – это полные залы. Поэтому ваш унисон с артистом будет громким, готовитесь к этому :)

Читай также: Премьера: Сергей Бабкин презентовал новый сингл "Дихай повільно" Бабкин исполняет новые треки из альбома "Музасфера", но и не забывает старые самые любимые хиты. Поэтому причины пойти на концерт артиста увеличиваться в тройном объёме!

Концерт Бабкина мы бы назвали "музыкальным вмешательством", прописанным врачем. Лучшее лекарство от зимней хандры, которая вот-вот подкрадывается с наступлением декабря.

Кроме света и самого босого Бабкина – ничто не будет отвлекать вас от самого важного – его музыки. Как же это важно в мире, полном лишней мишуры и бесполезных блесток.

Сеанс Бабкина под названием "погружение в Музасферу" – настоящее лекарство для вашего внутреннего мира. Пропустить его – как случайно не попасть на праздник, который так долго ждал.

Поэтому не упустите шанс прийти на концерт Сергея Бабкина в вашем городе!

Напомним, украинская группа ТНМК выпустила новый альбом "Семь". Послушать его можно здесь.