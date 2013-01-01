Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Майли Сайрус - 26: самые эпатажные выходки певицы

Комментариев: 0
Популярная актриса и певица Майли Сайрус отмечает свой день рождения.
Майли Сайрус - 26: самые эпатажные выходки певицы
Майли Сайрус - 26: самые эпатажные выходки певицы
Getty Images

В пятницу, 23 ноября, свой 26-й день рождения отмечает американская звезда Майли Сайрус.

Популярной она стала еще в подростковом возрасте, снявшись в сериале "Ханна Монтана". Тогда Майли создавала впечатление прилежной девочки, однако с годами все круто поменялась и Сайрус стала одной из самых эпатажных певиц США.

В честь дня рождения яркой артистки Ivona предлагает вспомнить ее самые безумные выходки.

  • Клип We Can't Stop

В 2013 году Майли кардинально сменила имидж и предстала в образе дерзкой девчонки. Бритые виски, красная помада... Такой Сайрус еще не видели.

  • Выступление на MTV Video Music Awards 2013

Читай также: Майли Сайрус показала свой сгоревший дом

Майли Сайрус начала носить откровенные наряды и исполнять сексуальный тверк. Своя дерзкая фишка нашлась сразу: фирменной выходкой стало постоянное высовывание языка. 

  • Клип Wrecking Ball

Видеоработу снял скандалбный Терри Ридчарсдсон, который раздел девушку и посадил ее на огромный шар.

  • Обложка Rolling Stones

Культовый журнал певица украсила своей обнаженной фотографией в бассейне с высунутым языком.

Майли Сайрус на обложке Rolling Stone
Майли Сайрус на обложке Rolling Stone
Rolling Stone

Напомним, недавно Майли Сайрус посетила Киев, где снимала свой новый клип. Из-за этого один из мостов был перекрыт два дня.

Поделись:
Теги: Майли Сайрус, фото, шоу-биз, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь