Майли Сайрус - 26: самые эпатажные выходки певицы

Популярная актриса и певица Майли Сайрус отмечает свой день рождения.

В пятницу, 23 ноября, свой 26-й день рождения отмечает американская звезда Майли Сайрус.

Популярной она стала еще в подростковом возрасте, снявшись в сериале "Ханна Монтана". Тогда Майли создавала впечатление прилежной девочки, однако с годами все круто поменялась и Сайрус стала одной из самых эпатажных певиц США.

В честь дня рождения яркой артистки Ivona предлагает вспомнить ее самые безумные выходки.

Клип We Can't Stop

В 2013 году Майли кардинально сменила имидж и предстала в образе дерзкой девчонки. Бритые виски, красная помада... Такой Сайрус еще не видели.

Выступление на MTV Video Music Awards 2013

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Майли Сайрус начала носить откровенные наряды и исполнять сексуальный тверк. Своя дерзкая фишка нашлась сразу: фирменной выходкой стало постоянное высовывание языка.

Клип Wrecking Ball

Видеоработу снял скандалбный Терри Ридчарсдсон, который раздел девушку и посадил ее на огромный шар.

Обложка Rolling Stones

Культовый журнал певица украсила своей обнаженной фотографией в бассейне с высунутым языком.

Майли Сайрус на обложке Rolling Stone Rolling Stone

Напомним, недавно Майли Сайрус посетила Киев, где снимала свой новый клип. Из-за этого один из мостов был перекрыт два дня.