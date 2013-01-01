Майли Сайрус - 26: самые эпатажные выходки певицы
В пятницу, 23 ноября, свой 26-й день рождения отмечает американская звезда Майли Сайрус.
Популярной она стала еще в подростковом возрасте, снявшись в сериале "Ханна Монтана". Тогда Майли создавала впечатление прилежной девочки, однако с годами все круто поменялась и Сайрус стала одной из самых эпатажных певиц США.
В честь дня рождения яркой артистки Ivona предлагает вспомнить ее самые безумные выходки.
- Клип We Can't Stop
В 2013 году Майли кардинально сменила имидж и предстала в образе дерзкой девчонки. Бритые виски, красная помада... Такой Сайрус еще не видели.
- Выступление на MTV Video Music Awards 2013
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Майли Сайрус начала носить откровенные наряды и исполнять сексуальный тверк. Своя дерзкая фишка нашлась сразу: фирменной выходкой стало постоянное высовывание языка.
- Клип Wrecking Ball
Видеоработу снял скандалбный Терри Ридчарсдсон, который раздел девушку и посадил ее на огромный шар.
- Обложка Rolling Stones
Культовый журнал певица украсила своей обнаженной фотографией в бассейне с высунутым языком.
Напомним, недавно Майли Сайрус посетила Киев, где снимала свой новый клип. Из-за этого один из мостов был перекрыт два дня.
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