Суперфинал "Танців з зірками 2018": кто получит желаемый кубок

Долгожданный суперфинал самой рейтинговой программы осени "Танці з зірками 2018" телезрители канала "1+1" смогут увидеть уже в это воскресенье в 21:00.

Звездные участники, за которых в течение трех месяцев активно голосовали зрители, в последний раз выйдут на главный паркет страны, ведь 25 ноября назовут пару, которая станет победителем проекта.

На этот раз на гала-концерте пары продемонстрируют по три танца. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем станет номер-сюрприз, в котором пары продемонстрируют все свои приобретенные танцевальные навыки и раскроют личные истории, о которых телезрители еще не слышали.

Так, комик Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, покажут зрителям уже известный всем зажигательный джайв под песню ВВ “Танці“ и яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под “Pan pan americano“. Третьим танцем станет фристайл.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева пресс-служба канала "1+1"

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Красавец Иракли Макацария вместе с Яной Заец покажут свой страстный пасадобль под песню Sade “Love is Found“ и невероятный фьюжн в образе Michael Jaсkson под его же песню “Smoth Criminal“. Номером-сюрпризом станет грузинский народный танец, который Иракли мечтал исполнить в течение всего сезона.

Иракли Макацария и Яна Заец пресс-служба канала "1+1"

Ведущая Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцуют два фристайла: динамический с первого эфира, а второй лирический под любимую песню ее дедушки «Цвіте терен». Третьим танцем станет квикстеп.

Леся Никитюк и Макс Ежов пресс-служба канала "1+1"

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит любимец украинской публики певец DZIDZIO. На этот раз проект порадует зрителей выступлениями многих специальных гостей.

Своими новыми композициями зал “зажгут“ популярный певец и судья проекта MONATIK, звезды проекта “Голос країни“ Вера Кекелия и Роман Дуда в дуэте, Влад Каращук (LAUD), певица INGRET и приглашенный всемирно-известный швейцарский коллектив KADEBOSTANY со своей популярной композицией “Castle in the Snow“ и известным саундтреком к наиболее обсуждаемому фильму “50 оттенков серого“ - “Crazy in Love“.

Напомним, ранее мы показывали, как за 13 недель изменились участники шоу “Зважені та щасливі“.